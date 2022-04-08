ASAT Antalya su kesintisi: 8 Nisan 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!

ANTALYA (Haberler.com) - Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 8 Nisan Cuma günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 8 Nisan Antalya su kesintisi saatleri...

8 NİSAN ANTALYA SU KESİNTİSİ

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-ILICA

Kesintinin Yeri : MAHALLE GENELİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:27 08-04-2022

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : SERIK

Kesintinin Yeri : GEDİK ORTA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:38 08-04-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler : GEDİK ORTA MAH.

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-EMISBELENI

Kesintinin Yeri : ALANYA EMİŞBELENİ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:40 08-04-2022

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA EMİŞBELENİ MAH.

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA YENİCE MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:40 08-04-2022

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA YENİCE MAH.

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Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-KOY

Kesintinin Yeri : SÖĞÜTCÜK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:00 08-04-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : SÖĞÜTCÜK KORUCAK

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Bulunduğu Belediye : SERIK-KADRIYE

Kesintinin Yeri : KADRİYE MAH

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:55 08-04-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : KADRİYE MAH. GENELİ

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA AKDAM MAH. MERKEZ DEPO

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:58 08-04-2022

Kesintinin Nedeni : Vana Tamiratı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA AKDAM MAH.

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Bulunduğu Belediye : KAŞ-KÖY

Kesintinin Yeri : Yayla Bezirgan,Hacıoğlan,Sarıbelen,Ordu sarnıçbaşı

Kesinti Başlangıç Tarihi :12:45 08-04-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA HOCALAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:20 08-04-2022

Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA HOCALAR MAH.

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Bulunduğu Belediye : OBA

Kesintinin Yeri : ALANYA OBA MAH. GÖKTAŞ CAD.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:43 08-04-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA OBA MAH. GÖKTAŞ CAD. SANTRAL CAD.

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