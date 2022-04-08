ASAT Antalya su kesintisi: 8 Nisan 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!
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ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 8 Nisan Cuma günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 8 Nisan Antalya su kesintisi saatleri...
ANTALYA (Haberler.com) - Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 8 Nisan Cuma günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 8 Nisan Antalya su kesintisi saatleri...
8 NİSAN ANTALYA SU KESİNTİSİ
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-ILICA
Kesintinin Yeri : MAHALLE GENELİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:27 08-04-2022
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : SERIK
Kesintinin Yeri : GEDİK ORTA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:38 08-04-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler : GEDİK ORTA MAH.
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-EMISBELENI
Kesintinin Yeri : ALANYA EMİŞBELENİ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:40 08-04-2022
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA EMİŞBELENİ MAH.
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA YENİCE MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:40 08-04-2022
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA YENİCE MAH.
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Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-KOY
Kesintinin Yeri : SÖĞÜTCÜK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:00 08-04-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : SÖĞÜTCÜK KORUCAK
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Bulunduğu Belediye : SERIK-KADRIYE
Kesintinin Yeri : KADRİYE MAH
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:55 08-04-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : KADRİYE MAH. GENELİ
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA AKDAM MAH. MERKEZ DEPO
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:58 08-04-2022
Kesintinin Nedeni : Vana Tamiratı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA AKDAM MAH.
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Bulunduğu Belediye : KAŞ-KÖY
Kesintinin Yeri : Yayla Bezirgan,Hacıoğlan,Sarıbelen,Ordu sarnıçbaşı
Kesinti Başlangıç Tarihi :12:45 08-04-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA HOCALAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:20 08-04-2022
Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA HOCALAR MAH.
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Bulunduğu Belediye : OBA
Kesintinin Yeri : ALANYA OBA MAH. GÖKTAŞ CAD.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:43 08-04-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA OBA MAH. GÖKTAŞ CAD. SANTRAL CAD.