ASAT Antalya su kesintisi: 8 Mart 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!
- Güncelleme:
ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 8 Mart Salı günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 8 Mart Antalya su kesintisi saatleri...
ANTALYA (Haberler.com) - Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 8 Mart Salı günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 8 Mart Antalya su kesintisi saatleri...
8 MART ANTALYA SU KESİNTİLERİ
Bulunduğu Belediye : ALANYA-MAHMUTLAR
Kesintinin Yeri : ALANYA MAHMUTLAR MAH. YAYLA YOLU KILIÇARSLAN CAD.
Kesinti Başlangıç Tarihi :07:25 08-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA MAHMUTLAR MAH.
----
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KARGICAK
Kesintinin Yeri : ALANYA KARGICAK MAH. DALKILIÇLI SOK. GOLD CİTY CİVARLARI
Kesinti Başlangıç Tarihi :07:26 08-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KARGICAK MAH. DALKILIÇLI SOK. GOLD CİTY CİVARLARI
----
Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-KOY
Kesintinin Yeri : KARAKUYU MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:01 08-03-2022
Kesintinin Nedeni : Vana Tamiratı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
----
Bulunduğu Belediye : OBA
Kesintinin Yeri : ALANYA OBA MAH. DEĞİRMENDERE TAŞATAN CAD.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:27 08-03-2022
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA OBA MAH. DEĞİRMENDERE TAŞATAN CAD.
----
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA DEĞİRMENDERE MAH. TAŞATAN CAD.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:29 08-03-2022
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA DEĞİRMENDERE MAH. TAŞATAN CAD.
----
Bulunduğu Belediye : SERIK-KADRIYE
Kesintinin Yeri : KADRİYE MAH SİTELER BÖLGESİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:32 08-03-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler : KADRİYE MAH SİTELER BÖLGESİ TAMAMI- KADRİYE BELLİ KISMI
----
Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-KOY
Kesintinin Yeri : YAZIR MAH. olimpos ,karıncalı
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:58 08-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
----
Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : CANKAYA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:11 08-03-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler :
----
Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : FATIH MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:14 08-03-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler :
----
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-SARILAR
Kesintinin Yeri : FUTBOL SAHASI CİVARI
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:25 08-03-2022
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler :
----
Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : TOPALLI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:26 08-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
----
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : YENİ MAHALLE KULE MARKET CİVARI
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:27 08-03-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler :
----
Bulunduğu Belediye : KEMER
Kesintinin Yeri : KİRİŞ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:29 08-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
----
Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : KIZILARIK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:43 08-03-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler :
----
Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : CUMHURIYET MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:50 08-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
----
Bulunduğu Belediye : GAZIPASA-KAHYALAR
Kesintinin Yeri : SARIAĞAÇ MAH.KAHYAR,BURHAN
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:04 08-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
----
Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : AYANOĞLU MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:05 08-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :