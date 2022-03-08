ASAT Antalya su kesintisi: 8 Mart 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!

ANTALYA (Haberler.com) - Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 8 Mart Salı günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 8 Mart Antalya su kesintisi saatleri...

8 MART ANTALYA SU KESİNTİLERİ

Bulunduğu Belediye : ALANYA-MAHMUTLAR

Kesintinin Yeri : ALANYA MAHMUTLAR MAH. YAYLA YOLU KILIÇARSLAN CAD.

Kesinti Başlangıç Tarihi :07:25 08-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA MAHMUTLAR MAH.

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KARGICAK

Kesintinin Yeri : ALANYA KARGICAK MAH. DALKILIÇLI SOK. GOLD CİTY CİVARLARI

Kesinti Başlangıç Tarihi :07:26 08-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KARGICAK MAH. DALKILIÇLI SOK. GOLD CİTY CİVARLARI

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Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-KOY

Kesintinin Yeri : KARAKUYU MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:01 08-03-2022

Kesintinin Nedeni : Vana Tamiratı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : OBA

Kesintinin Yeri : ALANYA OBA MAH. DEĞİRMENDERE TAŞATAN CAD.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:27 08-03-2022

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA OBA MAH. DEĞİRMENDERE TAŞATAN CAD.

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA DEĞİRMENDERE MAH. TAŞATAN CAD.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:29 08-03-2022

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA DEĞİRMENDERE MAH. TAŞATAN CAD.

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Bulunduğu Belediye : SERIK-KADRIYE

Kesintinin Yeri : KADRİYE MAH SİTELER BÖLGESİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:32 08-03-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler : KADRİYE MAH SİTELER BÖLGESİ TAMAMI- KADRİYE BELLİ KISMI

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Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-KOY

Kesintinin Yeri : YAZIR MAH. olimpos ,karıncalı

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:58 08-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : CANKAYA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:11 08-03-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : FATIH MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:14 08-03-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-SARILAR

Kesintinin Yeri : FUTBOL SAHASI CİVARI

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:25 08-03-2022

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : TOPALLI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:26 08-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : YENİ MAHALLE KULE MARKET CİVARI

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:27 08-03-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : KEMER

Kesintinin Yeri : KİRİŞ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:29 08-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : KIZILARIK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:43 08-03-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : CUMHURIYET MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:50 08-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : GAZIPASA-KAHYALAR

Kesintinin Yeri : SARIAĞAÇ MAH.KAHYAR,BURHAN

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:04 08-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : AYANOĞLU MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:05 08-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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