ASAT Antalya su kesintisi: 8-9 Mart Antalya su kesintisi listesi!

ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 9 Mart Ankara su kesintisi saatleri...

Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 9 Mart Antalya su kesintisi saatleri...

ANTALYA SU KESİNTİLERİ

Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Bulunduğu Belediye : SERIK-BOGAZKENT

Kesintinin Yeri : BOĞAZKENT MAH

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:43 08-03-2023

Kesintinin Nedeni : Vana Tamiratı

Kesintiden Etkilenen Yerler : BOĞAZKENT MAH GENELİ

Bulunduğu Belediye : KAS

Kesintinin Yeri : ÇERÇİLER MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:11 08-03-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA SÜLEYMANLAR MAH. YELLİBELEN MEVKİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:18 08-03-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA SÜLEYMANLAR MAH. YELLİBELEN MEVKİ

Bulunduğu Belediye : KORKUTELI

Kesintinin Yeri : UZUNOLUK MAHALLESİ DOKTORLAR SİTESİ MEVKİİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:33 08-03-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : DOKTORLAR SİTESİ MEVKİİ

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KARGICAK

Kesintinin Yeri : ALANYA KARGICAK MAH. KIZ KURAN KURSU ÜSTÜ CİVARI

Kesinti Başlangıç Tarihi :12:30 08-03-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KARGICAK MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA ÇAMLICA MAH. BESLENGİLLER MEVKİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:01 08-03-2023

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA ÇAMLICA MAH. BESLENGİLLER MEVKİ

Bulunduğu Belediye : KEMER

Kesintinin Yeri : KİRİŞ MAHALLESİ GENELİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:37 08-03-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : KİRİŞ MAHALLESİ GENELİ

Bulunduğu Belediye : ALANYA-DEMİRTAŞ

Kesintinin Yeri : 12-DEMİRTAŞ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :17:30 08-03-2023

Kesintinin Nedeni : Vana Tamiratı

Kesintiden Etkilenen Yerler : DEMİRTAŞ MAH, YEŞİLÖZ MAH VE KEŞEFLİ MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : YEŞİLÖZ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :17:32 08-03-2023

Kesintinin Nedeni : Vana Tamiratı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : KEŞEFLİ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :17:32 08-03-2023

Kesintinin Nedeni : Vana Tamiratı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : AHATLI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :17:39 08-03-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :