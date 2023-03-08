ASAT Antalya su kesintisi: 8-9 Mart Antalya su kesintisi listesi!
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ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 9 Mart Ankara su kesintisi saatleri...
Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 9 Mart Antalya su kesintisi saatleri...
ANTALYA SU KESİNTİLERİ
Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Bulunduğu Belediye : SERIK-BOGAZKENT
Kesintinin Yeri : BOĞAZKENT MAH
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:43 08-03-2023
Kesintinin Nedeni : Vana Tamiratı
Kesintiden Etkilenen Yerler : BOĞAZKENT MAH GENELİ
Bulunduğu Belediye : KAS
Kesintinin Yeri : ÇERÇİLER MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:11 08-03-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA SÜLEYMANLAR MAH. YELLİBELEN MEVKİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:18 08-03-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA SÜLEYMANLAR MAH. YELLİBELEN MEVKİ
Bulunduğu Belediye : KORKUTELI
Kesintinin Yeri : UZUNOLUK MAHALLESİ DOKTORLAR SİTESİ MEVKİİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:33 08-03-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : DOKTORLAR SİTESİ MEVKİİ
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KARGICAK
Kesintinin Yeri : ALANYA KARGICAK MAH. KIZ KURAN KURSU ÜSTÜ CİVARI
Kesinti Başlangıç Tarihi :12:30 08-03-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KARGICAK MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA ÇAMLICA MAH. BESLENGİLLER MEVKİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:01 08-03-2023
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA ÇAMLICA MAH. BESLENGİLLER MEVKİ
Bulunduğu Belediye : KEMER
Kesintinin Yeri : KİRİŞ MAHALLESİ GENELİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:37 08-03-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : KİRİŞ MAHALLESİ GENELİ
Bulunduğu Belediye : ALANYA-DEMİRTAŞ
Kesintinin Yeri : 12-DEMİRTAŞ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :17:30 08-03-2023
Kesintinin Nedeni : Vana Tamiratı
Kesintiden Etkilenen Yerler : DEMİRTAŞ MAH, YEŞİLÖZ MAH VE KEŞEFLİ MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : YEŞİLÖZ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :17:32 08-03-2023
Kesintinin Nedeni : Vana Tamiratı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : KEŞEFLİ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :17:32 08-03-2023
Kesintinin Nedeni : Vana Tamiratı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : AHATLI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :17:39 08-03-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :