ASAT Antalya su kesintisi: 7 Mart 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!

ANTALYA (Haberler.com) - Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 7 Mart Pazartesi günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 7 Mart Antalya su kesintisi saatleri...

7 MART ANTALYA SU KESİNTİLERİ

Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-KOY

Kesintinin Yeri : KÖSELER MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:21 03-03-2022

Kesintinin Nedeni : Vana Tamiratı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

----

Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-KOY

Kesintinin Yeri : BAYAT MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:39 04-03-2022

Kesintinin Nedeni : Vana Tamiratı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

----

Bulunduğu Belediye : SERIK-CANDIR

Kesintinin Yeri : ÇANDIR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :12:10 04-03-2022

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : ÇANDIR GÖKÇAY MEVKİİ

----

Bulunduğu Belediye : GAZİPAŞA-KÖY

Kesintinin Yeri : ÇOBANLAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:06 04-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

----

Bulunduğu Belediye : GAZİPAŞA-KÖY

Kesintinin Yeri : KORUBAŞI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:06 04-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

----

Bulunduğu Belediye : OBA

Kesintinin Yeri : ALANYA OBA MAH. DEĞİRMENDERE CAD. TAŞATAN YOLUNDAKİ ORTA DEPO

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:04 07-03-2022

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA OBA MAH. DEĞİRMENDERE CAD. TAŞATAN MEVKİLERİ

----

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA DEĞİRMENDERE MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:06 07-03-2022

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA DEĞİRMENDERE MAH.

----

Bulunduğu Belediye : ALANYA-TURKLER

Kesintinin Yeri : ALANYA TÜRKLER MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:40 07-03-2022

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA TÜRKLER MAH.

----

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA YENİKÖY MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:42 07-03-2022

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA YENİKÖY MAH.

Haberler.com - Gündem