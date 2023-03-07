ASAT Antalya su kesintisi: 7-8 Mart Antalya su kesintisi listesi!
Gündem Haberleri
ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 8 Mart Ankara su kesintisi saatleri...
Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 8 Mart Antalya su kesintisi saatleri...
ANTALYA SU KESİNTİLERİ
Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA SÜLEYMANLAR MAH. YERLİBELEN MEVKİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:34 07-03-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA SÜLEYMANLAR MAH.
Bulunduğu Belediye : DOSEMEALTI-KOY
Kesintinin Yeri : CAMİLİ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:01 07-03-2023
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler : CAMİLİ MAH.
Bulunduğu Belediye : SERIK-KADRIYE
Kesintinin Yeri : KADRİYE MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :07:06 07-03-2023
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler : KADRİYE MAH.
Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : KEMERAĞZI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:01 07-03-2023
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler : KEMERAĞZI MAH.
Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : KIZILTOPRAK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:03 07-03-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : KIZILTOPRAK MAH.
Bulunduğu Belediye : KEMER
Kesintinin Yeri : YENİ MAHALLE
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:33 07-03-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : SERIK-BOGAZKENT
Kesintinin Yeri : BOĞAZKENT MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:30 07-03-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : BOĞAZKENT MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-PAYALLAR
Kesintinin Yeri : ALANYA PAYALLAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :12:09 07-03-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA PAYALLAR MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KONAKLI
Kesintinin Yeri : ALANYA KONAKLI MAH. ELİF MEŞRUBAT CİVARI
Kesinti Başlangıç Tarihi :12:50 07-03-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KONAKLI MAH.
Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : GÜZELOBA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:51 07-03-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : GÜZELOBA MAH.
Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : SÜTÇÜLER MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:21 07-03-2023
Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı
Kesintiden Etkilenen Yerler : SÜTÇÜLER MAH.
Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : MEHMET AKİF ERSOY MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:46 07-03-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : BALBEY MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:01 07-03-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : SİNAN MAH KIŞLA MAH. BALBEY MAH
Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : GÜNEŞ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:09 07-03-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : GÜNEŞ MAH.
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : ÖRENŞEHİR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:29 07-03-2023
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : HAŞİM İŞCAN MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:38 07-03-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : haşimişcan mah gençlik mah . kılınçarslan mah.karaalioglan pakı
Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : KANAL MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:08 07-03-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : KANAL MAH.
Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : ÇAMKÖY MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:13 07-03-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ÇAMKÖY MAH.
Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : YEŞİLBAYIR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:13 07-03-2023
Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı
Kesintiden Etkilenen Yerler : YEŞİLBAYIR MAH.