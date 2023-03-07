ASAT Antalya su kesintisi: 7-8 Mart Antalya su kesintisi listesi!

ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 8 Mart Ankara su kesintisi saatleri...

Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 8 Mart Antalya su kesintisi saatleri...

ANTALYA SU KESİNTİLERİ

Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA SÜLEYMANLAR MAH. YERLİBELEN MEVKİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:34 07-03-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA SÜLEYMANLAR MAH.

Bulunduğu Belediye : DOSEMEALTI-KOY

Kesintinin Yeri : CAMİLİ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:01 07-03-2023

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler : CAMİLİ MAH.

Bulunduğu Belediye : SERIK-KADRIYE

Kesintinin Yeri : KADRİYE MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :07:06 07-03-2023

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : KADRİYE MAH.

Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : KEMERAĞZI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:01 07-03-2023

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler : KEMERAĞZI MAH.

Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : KIZILTOPRAK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:03 07-03-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : KIZILTOPRAK MAH.

Bulunduğu Belediye : KEMER

Kesintinin Yeri : YENİ MAHALLE

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:33 07-03-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : SERIK-BOGAZKENT

Kesintinin Yeri : BOĞAZKENT MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:30 07-03-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : BOĞAZKENT MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-PAYALLAR

Kesintinin Yeri : ALANYA PAYALLAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :12:09 07-03-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA PAYALLAR MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KONAKLI

Kesintinin Yeri : ALANYA KONAKLI MAH. ELİF MEŞRUBAT CİVARI

Kesinti Başlangıç Tarihi :12:50 07-03-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KONAKLI MAH.

Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : GÜZELOBA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:51 07-03-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : GÜZELOBA MAH.

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : SÜTÇÜLER MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:21 07-03-2023

Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı

Kesintiden Etkilenen Yerler : SÜTÇÜLER MAH.

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : MEHMET AKİF ERSOY MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:46 07-03-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : BALBEY MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:01 07-03-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : SİNAN MAH KIŞLA MAH. BALBEY MAH

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : GÜNEŞ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:09 07-03-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : GÜNEŞ MAH.

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : ÖRENŞEHİR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:29 07-03-2023

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : HAŞİM İŞCAN MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:38 07-03-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : haşimişcan mah gençlik mah . kılınçarslan mah.karaalioglan pakı

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : KANAL MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:08 07-03-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : KANAL MAH.

Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ÇAMKÖY MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:13 07-03-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ÇAMKÖY MAH.

Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : YEŞİLBAYIR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:13 07-03-2023

Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı

Kesintiden Etkilenen Yerler : YEŞİLBAYIR MAH.