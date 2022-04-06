ASAT Antalya su kesintisi: 6 Nisan 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!

ANTALYA (Haberler.com) - Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 6 Nisan Çarşamba günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 6 Nisan Antalya su kesintisi saatleri...

6 NİSAN ANTALYA SU KESİNTİSİ

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA MAHMUTSEYDİ MAH. KURUÇAY MEVKİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:10 06-04-2022

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA MAHMUTSEYDİ MAH. MENEVİŞLİ, BÜK, BEŞEVLER, AKIŞLAR SOK.

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Bulunduğu Belediye : SERIK

Kesintinin Yeri : GEDİK MAHALLESİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:53 06-04-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : gedik kısmen

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Bulunduğu Belediye : SERIK-KOY

Kesintinin Yeri : ALACAMİ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:18 06-04-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALACAMİ MAH GENELİ

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Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ÇIPLAKLI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:41 06-04-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler : ÇIPLAKLI MAH. YENİKÖY MH

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA ASMACA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:45 06-04-2022

Kesintinin Nedeni : Vana Tamiratı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA ASMACA MAH.

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Bulunduğu Belediye : SERIK-KADRIYE

Kesintinin Yeri : KADRİYE MAH

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:04 06-04-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : KADRİYE MAH

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-TOSMUR

Kesintinin Yeri : ALANYA TOSMUR MAH. SAHİL TARAFI ALVA SİTESİ CİVARI

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:04 06-04-2022

Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA TOSMUR MAH.

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Bulunduğu Belediye : OBA

Kesintinin Yeri : ALANYA OBAGÖL MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:07 06-04-2022

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA OBAGÖL MAH.

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Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : GÜZELOBA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:21 06-04-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : Güzelbağ GÜZELOBA MAH. Güzeloluk

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Bulunduğu Belediye : KAS-GOMBE

Kesintinin Yeri : Vantuz değişimi

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:28 06-04-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : HACIOĞLAN-BEZİRGAN-SARIBELEN-İKİZCE-ÇAMLIOVA-ARMA-SÜTLEĞEN-GÖKÇEÖREN MERKEZ(mumuda-izne-baldıraz)

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Bulunduğu Belediye : KEMER

Kesintinin Yeri : OTELLER BÖLGESİ VE SARIÖREN

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:35 06-04-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : KORKUTELI

Kesintinin Yeri : UZUNOLUK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :12:26 06-04-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler : ŞENİKTEPESİ

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Bulunduğu Belediye : SERIK

Kesintinin Yeri : ORTA MAHALLE GEDİK

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:09 06-04-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler : ORTA MAH. GEDİK OKULU D-400 KARAYOLU CİVARI KISMİ

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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : ÇAVUŞKÖY MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:25 06-04-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALİEFENDİ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:01 06-04-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ÇAĞLAYAN MAH.FENER MAH

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:13 06-04-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : KONYAALTI BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : GÜRSU MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:18 06-04-2022

Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : GÖZÜBÜYÜK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:55 06-04-2022

Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : SERIK-KOY

Kesintinin Yeri : YEŞİLYURT MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :17:05 06-04-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : YEŞİLYURT MAH.

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Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : FIĞLA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :17:11 06-04-2022

Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : BADEMAĞACI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :17:14 06-04-2022

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : GÜLLERPINARI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :17:47 06-04-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : CUMHURİYET MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :17:47 06-04-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KESTEL

Kesintinin Yeri : KESTEL MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :17:53 06-04-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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