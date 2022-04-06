ASAT Antalya su kesintisi: 6 Nisan 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!
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ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 6 Nisan Çarşamba günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 6 Nisan Antalya su kesintisi saatleri...
ANTALYA (Haberler.com) - Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 6 Nisan Çarşamba günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 6 Nisan Antalya su kesintisi saatleri...
6 NİSAN ANTALYA SU KESİNTİSİ
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA MAHMUTSEYDİ MAH. KURUÇAY MEVKİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:10 06-04-2022
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA MAHMUTSEYDİ MAH. MENEVİŞLİ, BÜK, BEŞEVLER, AKIŞLAR SOK.
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Bulunduğu Belediye : SERIK
Kesintinin Yeri : GEDİK MAHALLESİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:53 06-04-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : gedik kısmen
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Bulunduğu Belediye : SERIK-KOY
Kesintinin Yeri : ALACAMİ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:18 06-04-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALACAMİ MAH GENELİ
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Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : ÇIPLAKLI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:41 06-04-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler : ÇIPLAKLI MAH. YENİKÖY MH
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA ASMACA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:45 06-04-2022
Kesintinin Nedeni : Vana Tamiratı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA ASMACA MAH.
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Bulunduğu Belediye : SERIK-KADRIYE
Kesintinin Yeri : KADRİYE MAH
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:04 06-04-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : KADRİYE MAH
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-TOSMUR
Kesintinin Yeri : ALANYA TOSMUR MAH. SAHİL TARAFI ALVA SİTESİ CİVARI
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:04 06-04-2022
Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA TOSMUR MAH.
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Bulunduğu Belediye : OBA
Kesintinin Yeri : ALANYA OBAGÖL MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:07 06-04-2022
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA OBAGÖL MAH.
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Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : GÜZELOBA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:21 06-04-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : Güzelbağ GÜZELOBA MAH. Güzeloluk
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Bulunduğu Belediye : KAS-GOMBE
Kesintinin Yeri : Vantuz değişimi
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:28 06-04-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : HACIOĞLAN-BEZİRGAN-SARIBELEN-İKİZCE-ÇAMLIOVA-ARMA-SÜTLEĞEN-GÖKÇEÖREN MERKEZ(mumuda-izne-baldıraz)
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Bulunduğu Belediye : KEMER
Kesintinin Yeri : OTELLER BÖLGESİ VE SARIÖREN
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:35 06-04-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KORKUTELI
Kesintinin Yeri : UZUNOLUK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :12:26 06-04-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler : ŞENİKTEPESİ
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Bulunduğu Belediye : SERIK
Kesintinin Yeri : ORTA MAHALLE GEDİK
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:09 06-04-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler : ORTA MAH. GEDİK OKULU D-400 KARAYOLU CİVARI KISMİ
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : ÇAVUŞKÖY MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:25 06-04-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALİEFENDİ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:01 06-04-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : ÇAĞLAYAN MAH.FENER MAH
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:13 06-04-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KONYAALTI BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : GÜRSU MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:18 06-04-2022
Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : GÖZÜBÜYÜK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:55 06-04-2022
Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : SERIK-KOY
Kesintinin Yeri : YEŞİLYURT MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :17:05 06-04-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : YEŞİLYURT MAH.
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Bulunduğu Belediye : ALANYA
Kesintinin Yeri : FIĞLA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :17:11 06-04-2022
Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : BADEMAĞACI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :17:14 06-04-2022
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : ALANYA
Kesintinin Yeri : GÜLLERPINARI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :17:47 06-04-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : ALANYA
Kesintinin Yeri : CUMHURİYET MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :17:47 06-04-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KESTEL
Kesintinin Yeri : KESTEL MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :17:53 06-04-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?— Haberler (@Haberler) April 6, 2022