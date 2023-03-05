ASAT Antalya su kesintisi: 5-6 Mart Antalya su kesintisi listesi!
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ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 6 Mart Ankara su kesintisi saatleri...
Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 6 Mart Antalya su kesintisi saatleri...
ANTALYA SU KESİNTİLERİ
Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Bulunduğu Belediye : GAZİPAŞA-KÖY
Kesintinin Yeri : HASDERE MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:57 03-03-2023
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : ALANYA-AVSALLAR
Kesintinin Yeri : ALANYA AVSALLAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:04 05-03-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA AVSALLAR MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-PAYALLAR
Kesintinin Yeri : ALANYA PAYALLAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:06 05-03-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA PAYALLAR MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KONAKLI
Kesintinin Yeri : ALANYA KONAKLI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:06 05-03-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KONAKLI MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-TURKLER
Kesintinin Yeri : ALANYA TÜRKLER MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:07 05-03-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA TÜRKLER MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA ELİKESİK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:09 05-03-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA ELİKESİK MAH.
Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : GÜZELOBA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:24 05-03-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA AKDAM MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:38 05-03-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA AKDAM MAH. KOLLUCALAR VE ÇOBANLI MEVKİLERİ
Bulunduğu Belediye : PINARLI BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : çamköy
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:41 05-03-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : ALANYA
Kesintinin Yeri : ALANYA SUGÖZÜ MAH. EKMEKÇİ LATİF SOK.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:24 05-03-2023
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA SUGÖZÜ MAH.
Bulunduğu Belediye : VARSAK BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : AYANOGLU MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:36 05-03-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : GUNDOĞDU MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:39 05-03-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KARGICAK
Kesintinin Yeri : ALANYA KARGICAK MAH. HACIPİRİ MEVKİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:42 05-03-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KARGICAK MAH. ALİEFENDİ, İSHAKLI, İSPATLI, SEKİ
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA ALİEFENDİ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:45 05-03-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA ALİEFENDİ MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA İSHAKLI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:45 05-03-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA İSHAKLI MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA İSPATLI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:46 05-03-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA İSPATLI MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA SEKİ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:47 05-03-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA SEKİ MAH.
Bulunduğu Belediye : YURTPINAR BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : gökdere mah ihsaniye
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:11 05-03-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : KÜLTÜR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:27 05-03-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA YAYLALI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:03 05-03-2023
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA YAYLALI MAH. KARAKOYAK, AKÇATAŞ, SÖYLEMEZ SOK.
Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : HÜSNÜ KARAKAŞ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:55 05-03-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : KEMERAĞZI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:56 05-03-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :