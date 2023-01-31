ASAT Antalya su kesintisi: 31 Ocak Antalya su kesintisi listesi!

ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 31 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...

Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 31 Ocak Antalya su kesintisi saatleri...

ANTALYA SU KESİNTİLERİ

Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-GUZELBAG

Kesintinin Yeri : ALANYA GÜZELBAĞ MAH. GÜYÜ DERESİ İÇİNDEKİ ÇELİK BORU

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:06 31-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA GÜZELBAĞ MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA GÖZÜBÜYÜK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:07 31-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA GÖZÜBÜYÜK MAH.

Bulunduğu Belediye : SERIK-BOGAZKENT

Kesintinin Yeri : BOĞAZKENT MAH

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:00 31-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : BOGAZKENT MAH

Bulunduğu Belediye : ALANYA-TOSMUR

Kesintinin Yeri : ALANYA TOSMUR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:19 31-01-2023

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA TOSMUR MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-AVSALLAR

Kesintinin Yeri : ALANYA AVSALLAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:46 31-01-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA AVSALLAR MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-PAYALLAR

Kesintinin Yeri : ALANYA PAYALLAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:47 31-01-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA PAYALLAR MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KONAKLI

Kesintinin Yeri : ALANYA KONAKLI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:48 31-01-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KONAKLI MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA ELİKESİK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:49 31-01-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA ELİKESİK MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-TURKLER

Kesintinin Yeri : ALANYA TÜRKLER MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:50 31-01-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA TÜRKLER MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-INCEKUM

Kesintinin Yeri : ALANYA İNCEKUM MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:02 31-01-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA İNCEKUM MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-OKURCALAR

Kesintinin Yeri : ALANYA OKURCALAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:03 31-01-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA OKURCALAR MAH.

Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-KOY

Kesintinin Yeri : KUZCA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:12 31-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : HACIOBASI

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:00 31-01-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : ÇAKIŞ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:39 31-01-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : SAĞİRİN MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:30 31-01-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-TASAGIL

Kesintinin Yeri : TAŞAĞIL MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:30 31-01-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : ÇARDAK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:30 31-01-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : KARABÜK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:30 31-01-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-GUNDOGDU

Kesintinin Yeri : GÜNDOĞDU MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:06 31-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT

Kesintinin Yeri : A.HİSAR MAHALLESİ.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:39 31-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT

Kesintinin Yeri : ESKİ HİSAR MAHALLESİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:39 31-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ÇANKAYA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :12:54 31-01-2023

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler : ÇANKAYA MAH.

Bulunduğu Belediye : SERIK-KADRIYE

Kesintinin Yeri : KADRİYE MAH SİTELER BÖLGESİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:06 31-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : KADRİYE SİTELER BÖLGESİ

Bulunduğu Belediye : KONYAALTI BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : HURMA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:50 31-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : HURMA MAH.

Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ORTA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:29 31-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ORTA MAH.

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : DİKMEN MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:32 31-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : BEŞKONAK MAHALLESİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:40 31-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ÜNSAL MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:15 31-01-2023

Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı

Kesintiden Etkilenen Yerler :