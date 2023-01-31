ASAT Antalya su kesintisi: 31 Ocak Antalya su kesintisi listesi!
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ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 31 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...
Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 31 Ocak Antalya su kesintisi saatleri...
ANTALYA SU KESİNTİLERİ
Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-GUZELBAG
Kesintinin Yeri : ALANYA GÜZELBAĞ MAH. GÜYÜ DERESİ İÇİNDEKİ ÇELİK BORU
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:06 31-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA GÜZELBAĞ MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA GÖZÜBÜYÜK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:07 31-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA GÖZÜBÜYÜK MAH.
Bulunduğu Belediye : SERIK-BOGAZKENT
Kesintinin Yeri : BOĞAZKENT MAH
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:00 31-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : BOGAZKENT MAH
Bulunduğu Belediye : ALANYA-TOSMUR
Kesintinin Yeri : ALANYA TOSMUR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:19 31-01-2023
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA TOSMUR MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-AVSALLAR
Kesintinin Yeri : ALANYA AVSALLAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:46 31-01-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA AVSALLAR MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-PAYALLAR
Kesintinin Yeri : ALANYA PAYALLAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:47 31-01-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA PAYALLAR MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KONAKLI
Kesintinin Yeri : ALANYA KONAKLI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:48 31-01-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KONAKLI MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA ELİKESİK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:49 31-01-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA ELİKESİK MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-TURKLER
Kesintinin Yeri : ALANYA TÜRKLER MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:50 31-01-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA TÜRKLER MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-INCEKUM
Kesintinin Yeri : ALANYA İNCEKUM MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:02 31-01-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA İNCEKUM MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-OKURCALAR
Kesintinin Yeri : ALANYA OKURCALAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:03 31-01-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA OKURCALAR MAH.
Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-KOY
Kesintinin Yeri : KUZCA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:12 31-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : HACIOBASI
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:00 31-01-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : ÇAKIŞ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:39 31-01-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : SAĞİRİN MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:30 31-01-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-TASAGIL
Kesintinin Yeri : TAŞAĞIL MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:30 31-01-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : ÇARDAK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:30 31-01-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : KARABÜK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:30 31-01-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-GUNDOGDU
Kesintinin Yeri : GÜNDOĞDU MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:06 31-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT
Kesintinin Yeri : A.HİSAR MAHALLESİ.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:39 31-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT
Kesintinin Yeri : ESKİ HİSAR MAHALLESİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:39 31-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : ÇANKAYA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :12:54 31-01-2023
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler : ÇANKAYA MAH.
Bulunduğu Belediye : SERIK-KADRIYE
Kesintinin Yeri : KADRİYE MAH SİTELER BÖLGESİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:06 31-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : KADRİYE SİTELER BÖLGESİ
Bulunduğu Belediye : KONYAALTI BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : HURMA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:50 31-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : HURMA MAH.
Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : ORTA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:29 31-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ORTA MAH.
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : DİKMEN MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:32 31-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : BEŞKONAK MAHALLESİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:40 31-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : ÜNSAL MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:15 31-01-2023
Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı
Kesintiden Etkilenen Yerler :