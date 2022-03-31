ASAT Antalya su kesintisi: 31 Mart 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!

ANTALYA (Haberler.com) - Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 31 Mart Perşembe günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 31 Mart Antalya su kesintisi saatleri...

31 MART ANTALYA SU KESİNTİSİ

Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-KOY

Kesintinin Yeri : ÇIVGALAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:10 30-03-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

---

Bulunduğu Belediye : KONYAALTI-KOY

Kesintinin Yeri : YARBAŞÇANDIR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:58 30-03-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler : yarbascandır mah kökez sokak yarbaşcandır mah fıranca sokak yarbascandır mah pınarbası sokak. yarbascandır mah taşdibi sokak

---

Bulunduğu Belediye : KAS-OVA

Kesintinin Yeri : isale hattı deplasesi

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:30 31-03-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler : ova mahallesi tamamı kınık göl mekii tamamı

---

Bulunduğu Belediye : OBA

Kesintinin Yeri : ALANYA OBA MAH. HATİPOĞLU CAD.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:13 31-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA OBA MAH. HATİPOĞLU CAD.

---

Bulunduğu Belediye : AKSU-KARAOZ

Kesintinin Yeri : KARAÖZ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:58 31-03-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler : KARAÖZ MAH.

---

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : DEMİREL MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:20 31-03-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

---

Bulunduğu Belediye : OBA

Kesintinin Yeri : GÖL MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:48 31-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : OBA MAH GÖL MEVKİİ

---

Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-BOZOVA

Kesintinin Yeri : YALINLI GEDİĞİ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:37 31-03-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

---

Bulunduğu Belediye : SERIK

Kesintinin Yeri : ORTA MAHALLE

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:14 31-03-2022

Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ORTA MAH GENELİ

---

Bulunduğu Belediye : SERIK

Kesintinin Yeri : EMİNCELER MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:14 31-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : EMİNCELER MAH

---

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : BELENOBASI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:47 31-03-2022

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler :

---

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : ULUKAPI MAH. HİDROFOR BÖLGESİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:38 31-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

---

Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : YEŞİLBAHÇE MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:48 31-03-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler : YEŞİLBAHÇE MAH.

---

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : KÜTÜKÇÜ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :12:12 31-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : kütükcü barış

---

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-ILICA

Kesintinin Yeri : ILICA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :12:49 31-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

---

Bulunduğu Belediye : SERIK-BELEK

Kesintinin Yeri : BELEK MAHALLESİ bir kısmı

Kesinti Başlangıç Tarihi :12:50 31-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

---

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : BARAJ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:22 31-03-2022

Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı

Kesintiden Etkilenen Yerler : BARAJ MAH.HABİBLER MAH

---

Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-BEYKONAK

Kesintinin Yeri : BEYKONAK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:41 31-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : BEYKONAK GENELİ

---

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-OYMAPINAR

Kesintinin Yeri : OYMAPINAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:03 31-03-2022

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler :

---

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : BUCAKŞEYHLER MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:03 31-03-2022

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler :

---

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : ÇAYYAZI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:04 31-03-2022

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler :

---

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : AKSAZ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:04 31-03-2022

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler :

---

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : DEMİRCİLER MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:04 31-03-2022

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler :

---

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : ÇENGER MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:07 31-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

---

Bulunduğu Belediye : KONYAALTI BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : PINARBAŞI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:16 31-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

---

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT

Kesintinin Yeri : SORGUN MAHALLESİ.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:52 31-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Haberler.com - Gündem