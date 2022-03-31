ASAT Antalya su kesintisi: 31 Mart 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!
- Güncelleme:
ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 31 Mart Perşembe günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 31 Mart Antalya su kesintisi saatleri...
ANTALYA (Haberler.com) - Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 31 Mart Perşembe günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 31 Mart Antalya su kesintisi saatleri...
31 MART ANTALYA SU KESİNTİSİ
Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-KOY
Kesintinin Yeri : ÇIVGALAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:10 30-03-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler :
---
Bulunduğu Belediye : KONYAALTI-KOY
Kesintinin Yeri : YARBAŞÇANDIR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:58 30-03-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler : yarbascandır mah kökez sokak yarbaşcandır mah fıranca sokak yarbascandır mah pınarbası sokak. yarbascandır mah taşdibi sokak
---
Bulunduğu Belediye : KAS-OVA
Kesintinin Yeri : isale hattı deplasesi
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:30 31-03-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler : ova mahallesi tamamı kınık göl mekii tamamı
---
Bulunduğu Belediye : OBA
Kesintinin Yeri : ALANYA OBA MAH. HATİPOĞLU CAD.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:13 31-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA OBA MAH. HATİPOĞLU CAD.
---
Bulunduğu Belediye : AKSU-KARAOZ
Kesintinin Yeri : KARAÖZ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:58 31-03-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler : KARAÖZ MAH.
---
Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : DEMİREL MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:20 31-03-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler :
---
Bulunduğu Belediye : OBA
Kesintinin Yeri : GÖL MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:48 31-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : OBA MAH GÖL MEVKİİ
---
Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-BOZOVA
Kesintinin Yeri : YALINLI GEDİĞİ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:37 31-03-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler :
---
Bulunduğu Belediye : SERIK
Kesintinin Yeri : ORTA MAHALLE
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:14 31-03-2022
Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ORTA MAH GENELİ
---
Bulunduğu Belediye : SERIK
Kesintinin Yeri : EMİNCELER MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:14 31-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : EMİNCELER MAH
---
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : BELENOBASI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:47 31-03-2022
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler :
---
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : ULUKAPI MAH. HİDROFOR BÖLGESİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:38 31-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
---
Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : YEŞİLBAHÇE MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:48 31-03-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler : YEŞİLBAHÇE MAH.
---
Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : KÜTÜKÇÜ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :12:12 31-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : kütükcü barış
---
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-ILICA
Kesintinin Yeri : ILICA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :12:49 31-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
---
Bulunduğu Belediye : SERIK-BELEK
Kesintinin Yeri : BELEK MAHALLESİ bir kısmı
Kesinti Başlangıç Tarihi :12:50 31-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
---
Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : BARAJ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:22 31-03-2022
Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı
Kesintiden Etkilenen Yerler : BARAJ MAH.HABİBLER MAH
---
Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-BEYKONAK
Kesintinin Yeri : BEYKONAK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:41 31-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : BEYKONAK GENELİ
---
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-OYMAPINAR
Kesintinin Yeri : OYMAPINAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:03 31-03-2022
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler :
---
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : BUCAKŞEYHLER MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:03 31-03-2022
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler :
---
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : ÇAYYAZI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:04 31-03-2022
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler :
---
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : AKSAZ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:04 31-03-2022
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler :
---
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : DEMİRCİLER MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:04 31-03-2022
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler :
---
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : ÇENGER MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:07 31-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
---
Bulunduğu Belediye : KONYAALTI BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : PINARBAŞI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:16 31-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
---
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT
Kesintinin Yeri : SORGUN MAHALLESİ.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:52 31-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :