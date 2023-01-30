ASAT Antalya su kesintisi: 30 Ocak Antalya su kesintisi listesi!

ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 30 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...

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Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 30 Ocak Antalya su kesintisi saatleri...

ANTALYA SU KESİNTİLERİ

Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ASMACA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :21:05 29-01-2023

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : ASMACA MAH.GEDEVET, PINARBAŞI,DEREKÖY

Bulunduğu Belediye : ALANYA-TOSMUR

Kesintinin Yeri : ALANYA TOSMUR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:16 30-01-2023

Kesintinin Nedeni : Vana Tamiratı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA TOSMUR MAH.

Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ALTINKALE MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:57 30-01-2023

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALTINKALE MAH.akkale cıplaklı

Bulunduğu Belediye : OBA

Kesintinin Yeri : ALANYA OBA MAH. KARAKOCALI MEVKİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:09 30-01-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA OBA MAH. KARAKOCALI MEVKİ

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA OBA KARAKOCALI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:12 30-01-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA OBA KARAKOCALI MAH.

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : TAŞKESİĞİ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:13 30-01-2023

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ÇAĞLAYAN MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:37 30-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ÇAĞLAYAN MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-GUZELBAG

Kesintinin Yeri : ALANYA GÜZELBAĞ MAH. GÜYÜ DERESİ İÇİNDEKİ ÇELİK BORU

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:54 30-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA GÜZELBAĞ MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA GÖZÜBÜYÜK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:35 30-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA GÖZÜBÜYÜK MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA GÖZÜBÜYÜK MAH. DEVECİBELENİ MEVKİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:36 30-01-2023

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA GÖZÜBÜYÜK MAH. DEVECİBELENİ MEVKİ

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : BEŞKONAK MAHALLESİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:44 30-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : OBA

Kesintinin Yeri : ALANYA OBA MAH. BUCAKOĞLU MEVKİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:01 30-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA OBA MAH. BUCAKOĞLU MEVKİ

Bulunduğu Belediye : SERIK-BOGAZKENT

Kesintinin Yeri : BOĞAZKENT MAH

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:19 30-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : BOGAZKENT MAH

Bulunduğu Belediye : ALANYA-TOSMUR

Kesintinin Yeri : TOSMUR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :17:08 30-01-2023

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : TOSMUR MAH.