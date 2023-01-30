ASAT Antalya su kesintisi: 30 Ocak Antalya su kesintisi listesi!
Gündem Haberleri
ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 30 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...
Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 30 Ocak Antalya su kesintisi saatleri...
ANTALYA SU KESİNTİLERİ
Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ASMACA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :21:05 29-01-2023
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : ASMACA MAH.GEDEVET, PINARBAŞI,DEREKÖY
Bulunduğu Belediye : ALANYA-TOSMUR
Kesintinin Yeri : ALANYA TOSMUR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:16 30-01-2023
Kesintinin Nedeni : Vana Tamiratı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA TOSMUR MAH.
Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : ALTINKALE MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:57 30-01-2023
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALTINKALE MAH.akkale cıplaklı
Bulunduğu Belediye : OBA
Kesintinin Yeri : ALANYA OBA MAH. KARAKOCALI MEVKİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:09 30-01-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA OBA MAH. KARAKOCALI MEVKİ
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA OBA KARAKOCALI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:12 30-01-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA OBA KARAKOCALI MAH.
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : TAŞKESİĞİ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:13 30-01-2023
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : ÇAĞLAYAN MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:37 30-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ÇAĞLAYAN MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-GUZELBAG
Kesintinin Yeri : ALANYA GÜZELBAĞ MAH. GÜYÜ DERESİ İÇİNDEKİ ÇELİK BORU
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:54 30-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA GÜZELBAĞ MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA GÖZÜBÜYÜK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:35 30-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA GÖZÜBÜYÜK MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA GÖZÜBÜYÜK MAH. DEVECİBELENİ MEVKİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:36 30-01-2023
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA GÖZÜBÜYÜK MAH. DEVECİBELENİ MEVKİ
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : BEŞKONAK MAHALLESİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:44 30-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : OBA
Kesintinin Yeri : ALANYA OBA MAH. BUCAKOĞLU MEVKİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:01 30-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA OBA MAH. BUCAKOĞLU MEVKİ
Bulunduğu Belediye : SERIK-BOGAZKENT
Kesintinin Yeri : BOĞAZKENT MAH
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:19 30-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : BOGAZKENT MAH
Bulunduğu Belediye : ALANYA-TOSMUR
Kesintinin Yeri : TOSMUR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :17:08 30-01-2023
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : TOSMUR MAH.