ASAT Antalya su kesintisi: 3-4 Mart Antalya su kesintisi listesi!

ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 4 Mart Ankara su kesintisi saatleri...

Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 4 Mart Antalya su kesintisi saatleri...

ANTALYA SU KESİNTİLERİ

Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA TÜRKTAŞ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:03 03-03-2023

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA TÜRKTAŞ MAH.

Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ÇIPLAKLI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:49 03-03-2023

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler : ÇIPLAKLI MAH.

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-GUNDOGDU

Kesintinin Yeri : GÜNDOĞDU MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :12:01 03-03-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-COLAKLI

Kesintinin Yeri : ÇOLAKLI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:16 03-03-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-ILICA

Kesintinin Yeri : ILICA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:41 03-03-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-EVRENSEKI

Kesintinin Yeri : EVRENSEKİ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:42 03-03-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : GÜLTEPE MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:42 03-03-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : YENİKÖY MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:43 03-03-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : YAVRUDOĞAN MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:43 03-03-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : HATIPLAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:44 03-03-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : BEKTAŞ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:50 03-03-2023

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ERENKÖY MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:03 03-03-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ERENKÖY MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : ALANYA BÜYÜK HASBAHÇE MAH. TAVŞANDAMI SOK.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:12 03-03-2023

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA BÜYÜK HASBAHÇE MAH. TAVŞANDAMI SOK.

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : 2364 SOKAK

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:06 03-03-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : DÜDENBAŞI MAH

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : FEVZİ ÇAKMAK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:50 03-03-2023

Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı

Kesintiden Etkilenen Yerler : FEVZİ ÇAKMAK MAH.

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT

Kesintinin Yeri : ÖRNEK MAHALLESİ.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:40 03-03-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : AHATLI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:51 03-03-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : GAZİPAŞA-KÖY

Kesintinin Yeri : HASDERE MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:57 03-03-2023

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : ALANYA-AVSALLAR

Kesintinin Yeri : AVSALLAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :17:30 03-03-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : AVSALLAR MAH. FATİH CAD.