ASAT Antalya su kesintisi: 3-4 Mart Antalya su kesintisi listesi!
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ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 4 Mart Ankara su kesintisi saatleri...
Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 4 Mart Antalya su kesintisi saatleri...
ANTALYA SU KESİNTİLERİ
Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA TÜRKTAŞ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:03 03-03-2023
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA TÜRKTAŞ MAH.
Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : ÇIPLAKLI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:49 03-03-2023
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler : ÇIPLAKLI MAH.
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-GUNDOGDU
Kesintinin Yeri : GÜNDOĞDU MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :12:01 03-03-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-COLAKLI
Kesintinin Yeri : ÇOLAKLI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:16 03-03-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-ILICA
Kesintinin Yeri : ILICA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:41 03-03-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-EVRENSEKI
Kesintinin Yeri : EVRENSEKİ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:42 03-03-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : GÜLTEPE MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:42 03-03-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : YENİKÖY MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:43 03-03-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : YAVRUDOĞAN MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:43 03-03-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : HATIPLAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:44 03-03-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : ALANYA
Kesintinin Yeri : BEKTAŞ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:50 03-03-2023
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : ERENKÖY MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:03 03-03-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ERENKÖY MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA
Kesintinin Yeri : ALANYA BÜYÜK HASBAHÇE MAH. TAVŞANDAMI SOK.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:12 03-03-2023
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA BÜYÜK HASBAHÇE MAH. TAVŞANDAMI SOK.
Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : 2364 SOKAK
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:06 03-03-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : DÜDENBAŞI MAH
Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : FEVZİ ÇAKMAK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:50 03-03-2023
Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı
Kesintiden Etkilenen Yerler : FEVZİ ÇAKMAK MAH.
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT
Kesintinin Yeri : ÖRNEK MAHALLESİ.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:40 03-03-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : AHATLI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:51 03-03-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : GAZİPAŞA-KÖY
Kesintinin Yeri : HASDERE MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:57 03-03-2023
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : ALANYA-AVSALLAR
Kesintinin Yeri : AVSALLAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :17:30 03-03-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : AVSALLAR MAH. FATİH CAD.