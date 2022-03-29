ASAT Antalya su kesintisi: 29 Mart 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!

ANTALYA (Haberler.com) - Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 29 Mart Salı günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 29 Mart Antalya su kesintisi saatleri...

29 MART ANTALYA SU KESİNTİSİ

Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-KOY

Kesintinin Yeri : KIZILCADAĞ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :17:43 28-03-2022

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-SARILAR

Kesintinin Yeri : SARILAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:08 29-03-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : CEVİZLER MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:08 29-03-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : HACIALİ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:09 29-03-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : OBA

Kesintinin Yeri : OBA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:15 29-03-2022

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ÇAYBAŞI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:28 29-03-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : SERIK

Kesintinin Yeri : MERKEZ MAH

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:30 29-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : MERKEZ MAH. JANDARMA ÇEVRESİ

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Bulunduğu Belediye : FINIKE-HASYURT

Kesintinin Yeri : SAHİLKENT VE HASYURT MAH GENELİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :12:24 29-03-2022

Kesintinin Nedeni : Vana Tamiratı

Kesintiden Etkilenen Yerler : SAHİLKENT VE HASYURT MAH GENELİ

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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KIZILOT

Kesintinin Yeri : KIZILOT MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:41 29-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-KOY

Kesintinin Yeri : YAZIR MAH. ÇAY MEVKİİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:28 29-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : GAZİPAŞA

Kesintinin Yeri : İSTİKLAL MAH

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:43 29-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : GAZİPAŞA

Kesintinin Yeri : PAZARCI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:44 29-03-2022

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : KEMER

Kesintinin Yeri : HÜRRİYET CAD İSTİKLAL CAD

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:58 29-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : GÖÇERLER MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:16 29-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : Esentepe Fatih Sur Yapı

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-TOSMUR

Kesintinin Yeri : ALANYA TOSMUR MAH. DİMÇAYI YOLU ÜZERİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:33 29-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA TOSMUR MAH.

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Bulunduğu Belediye : KONYAALTI BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : DOYRAN MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:58 29-03-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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