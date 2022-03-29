ASAT Antalya su kesintisi: 29 Mart 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!
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ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 29 Mart Salı günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 29 Mart Antalya su kesintisi saatleri...
ANTALYA (Haberler.com) - Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 29 Mart Salı günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 29 Mart Antalya su kesintisi saatleri...
29 MART ANTALYA SU KESİNTİSİ
Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-KOY
Kesintinin Yeri : KIZILCADAĞ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :17:43 28-03-2022
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-SARILAR
Kesintinin Yeri : SARILAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:08 29-03-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : CEVİZLER MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:08 29-03-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : HACIALİ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:09 29-03-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : OBA
Kesintinin Yeri : OBA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:15 29-03-2022
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : ÇAYBAŞI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:28 29-03-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : SERIK
Kesintinin Yeri : MERKEZ MAH
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:30 29-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : MERKEZ MAH. JANDARMA ÇEVRESİ
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Bulunduğu Belediye : FINIKE-HASYURT
Kesintinin Yeri : SAHİLKENT VE HASYURT MAH GENELİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :12:24 29-03-2022
Kesintinin Nedeni : Vana Tamiratı
Kesintiden Etkilenen Yerler : SAHİLKENT VE HASYURT MAH GENELİ
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KIZILOT
Kesintinin Yeri : KIZILOT MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:41 29-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-KOY
Kesintinin Yeri : YAZIR MAH. ÇAY MEVKİİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:28 29-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : GAZİPAŞA
Kesintinin Yeri : İSTİKLAL MAH
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:43 29-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : GAZİPAŞA
Kesintinin Yeri : PAZARCI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:44 29-03-2022
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KEMER
Kesintinin Yeri : HÜRRİYET CAD İSTİKLAL CAD
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:58 29-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : GÖÇERLER MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:16 29-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : Esentepe Fatih Sur Yapı
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-TOSMUR
Kesintinin Yeri : ALANYA TOSMUR MAH. DİMÇAYI YOLU ÜZERİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:33 29-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA TOSMUR MAH.
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Bulunduğu Belediye : KONYAALTI BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : DOYRAN MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:58 29-03-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler :