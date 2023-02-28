ASAT Antalya su kesintisi: 28 Şubat Antalya su kesintisi listesi!
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ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 28 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...
Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 28 Şubat Antalya su kesintisi saatleri...
ANTALYA SU KESİNTİLERİ
Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : ÇIPLAKLI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:22 28-02-2023
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : FATİH MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:32 28-02-2023
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : DOSEMEALTI-EKSILI
Kesintinin Yeri : EKŞİLİ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:11 28-02-2023
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : KEMER
Kesintinin Yeri : TEKİROVA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:38 28-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : fatih mh
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:39 28-02-2023
Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ÇAMLIBEL MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA İMAMLI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :12:28 28-02-2023
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA İMAMLI MAH.
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-SİDE
Kesintinin Yeri : SİDE MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :12:57 28-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-ILICA
Kesintinin Yeri : ILICA MAH.SERENİS OTEL CİVARI
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:12 28-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : FINIKE-SAHILKENT
Kesintinin Yeri : kum mahallesi geneli
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:40 28-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : kum mahallesi geneli
Bulunduğu Belediye : KEMER
Kesintinin Yeri : GÖYNÜK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:10 28-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : KEMER
Kesintinin Yeri : tekirova geneli su kesintisi
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:11 28-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-KOY
Kesintinin Yeri : SARICASU MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:18 28-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA KOCAOĞLANLI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:01 28-02-2023
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KOCAOĞLANLI MAH.
Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : YENİKÖY MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:07 28-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : BOZTEPE MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:14 28-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : GÜZELOBA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:18 28-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : ÇIĞLIK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:19 28-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-SARILAR
Kesintinin Yeri : ŞELALE POMPA TESİSİ ÖNÜ
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:03 28-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ÇAYYAZI
Bulunduğu Belediye : KONYAALTI BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : ARAPSUYU MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:33 28-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :