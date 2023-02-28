ASAT Antalya su kesintisi: 28 Şubat Antalya su kesintisi listesi!

ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 28 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...

Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 28 Şubat Antalya su kesintisi saatleri...

ANTALYA SU KESİNTİLERİ

Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ÇIPLAKLI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:22 28-02-2023

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : FATİH MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:32 28-02-2023

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : DOSEMEALTI-EKSILI

Kesintinin Yeri : EKŞİLİ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:11 28-02-2023

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : KEMER

Kesintinin Yeri : TEKİROVA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:38 28-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : fatih mh

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:39 28-02-2023

Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ÇAMLIBEL MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA İMAMLI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :12:28 28-02-2023

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA İMAMLI MAH.

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-SİDE

Kesintinin Yeri : SİDE MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :12:57 28-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-ILICA

Kesintinin Yeri : ILICA MAH.SERENİS OTEL CİVARI

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:12 28-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : FINIKE-SAHILKENT

Kesintinin Yeri : kum mahallesi geneli

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:40 28-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : kum mahallesi geneli

Bulunduğu Belediye : KEMER

Kesintinin Yeri : GÖYNÜK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:10 28-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : KEMER

Kesintinin Yeri : tekirova geneli su kesintisi

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:11 28-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-KOY

Kesintinin Yeri : SARICASU MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:18 28-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA KOCAOĞLANLI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:01 28-02-2023

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KOCAOĞLANLI MAH.

Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : YENİKÖY MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:07 28-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : BOZTEPE MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:14 28-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : GÜZELOBA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:18 28-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ÇIĞLIK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:19 28-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-SARILAR

Kesintinin Yeri : ŞELALE POMPA TESİSİ ÖNÜ

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:03 28-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ÇAYYAZI

Bulunduğu Belediye : KONYAALTI BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ARAPSUYU MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:33 28-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :