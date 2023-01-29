ASAT Antalya su kesintisi: 29 Ocak Antalya su kesintisi listesi!
Gündem Haberleri
ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 29 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...
Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 29 Ocak Antalya su kesintisi saatleri...
ANTALYA SU KESİNTİLERİ
Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-KOY
Kesintinin Yeri : SÖĞÜTCÜK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:26 29-01-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : SÖĞÜTCÜK KORUCAK
Bulunduğu Belediye : ALANYA-AVSALLAR
Kesintinin Yeri : ALANYA AVSALLAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:48 29-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA AVSALLAR MAH.
Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : BAHÇEYAKA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:33 29-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : TOMALAR
Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : İLBA KANALİZASYON FİRMASI
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:28 29-01-2023
Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-ILICA
Kesintinin Yeri : ILICA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:37 29-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : HOTEL SAHİL BÖLGESİ