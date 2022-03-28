ASAT Antalya su kesintisi: 28 Mart 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!
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ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 28 Mart Pazartesi günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 28 Mart Antalya su kesintisi saatleri...
ANTALYA (Haberler.com) - Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 28 Mart Pazartesi günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 28 Mart Antalya su kesintisi saatleri...
28 MART ANTALYA SU KESİNTİSİ
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : AKSAZ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:48 28-03-2022
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : PINARLI BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : FETTAHLI KOYU
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:53 28-03-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : FINIKE-SAHILKENT
Kesintinin Yeri : KUM MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:47 28-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-ADRASAN
Kesintinin Yeri : ADRASAN MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:25 28-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : sahil ve deniz cad
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Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-KOY
Kesintinin Yeri : KAVAK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:48 28-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : GAZİPAŞA
Kesintinin Yeri : BEYOBASI KÖYÜ
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:54 28-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : CUMHURİYET MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:34 28-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : YENİKÖY MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:31 28-03-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : BAHÇEYAKA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:57 28-03-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler : Tomalar Uzunkuyu
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-SARILAR
Kesintinin Yeri : SARILAR MAH.ERTUĞRIL GAZİ OKUL CİVARI
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:03 28-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : ALTINKALE MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:54 28-03-2022
Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-AVSALLAR
Kesintinin Yeri : ALANYA AVSALLAR MAH. KARAÇALTI MEVKİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:04 28-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA AVSALLAR MAH.
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Bulunduğu Belediye : OBA
Kesintinin Yeri : ALANYA OBA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:21 28-03-2022
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA OBA MAH. DEĞİRMENDERE MAH. TAŞATAN CAD.
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Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : SINAN MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:24 28-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : Haşimişcan
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Bulunduğu Belediye : GAZİPAŞA-KÖY
Kesintinin Yeri : KÜÇÜKLÜ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:34 28-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :