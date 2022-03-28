ASAT Antalya su kesintisi: 28 Mart 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!

ANTALYA (Haberler.com) - Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 28 Mart Pazartesi günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 28 Mart Antalya su kesintisi saatleri...

28 MART ANTALYA SU KESİNTİSİ

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : AKSAZ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:48 28-03-2022

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : PINARLI BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : FETTAHLI KOYU

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:53 28-03-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : FINIKE-SAHILKENT

Kesintinin Yeri : KUM MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:47 28-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-ADRASAN

Kesintinin Yeri : ADRASAN MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:25 28-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : sahil ve deniz cad

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Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-KOY

Kesintinin Yeri : KAVAK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:48 28-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : GAZİPAŞA

Kesintinin Yeri : BEYOBASI KÖYÜ

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:54 28-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : CUMHURİYET MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:34 28-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : YENİKÖY MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:31 28-03-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : BAHÇEYAKA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:57 28-03-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler : Tomalar Uzunkuyu

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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-SARILAR

Kesintinin Yeri : SARILAR MAH.ERTUĞRIL GAZİ OKUL CİVARI

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:03 28-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ALTINKALE MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:54 28-03-2022

Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-AVSALLAR

Kesintinin Yeri : ALANYA AVSALLAR MAH. KARAÇALTI MEVKİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:04 28-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA AVSALLAR MAH.

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Bulunduğu Belediye : OBA

Kesintinin Yeri : ALANYA OBA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:21 28-03-2022

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA OBA MAH. DEĞİRMENDERE MAH. TAŞATAN CAD.

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Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : SINAN MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:24 28-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : Haşimişcan

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Bulunduğu Belediye : GAZİPAŞA-KÖY

Kesintinin Yeri : KÜÇÜKLÜ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:34 28-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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