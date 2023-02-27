ASAT Antalya su kesintisi: 27 Şubat Antalya su kesintisi listesi!
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ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 27 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...
Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 27 Şubat Antalya su kesintisi saatleri...
ANTALYA SU KESİNTİLERİ
Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA YENİKÖY MAH. KÖYYERİ SOK.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:32 27-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA YENİKÖY MAH.
Bulunduğu Belediye : OBA
Kesintinin Yeri : OBA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:17 27-02-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : OBA MAH GÖKTAŞ SOK, SANTRAL CAD, DOĞAN CAD, BUCAKOĞLU, ÇIPLAKLI MAH ORMAN DEPOSU CİVARLARI, TAŞATAN VE DEĞİRMENDERE MEVKİİLERİ
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : DEĞİRMENDERE MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:19 27-02-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : ALANYA-CIPLAKLI
Kesintinin Yeri : ÇIPLAKLI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:19 27-02-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : ALANYA-MAHMUTLAR
Kesintinin Yeri : ALANYA MAHMUTLAR MAH. ÇOBANLI MEVKİNDEKİNDEKİ DEPO
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:24 27-02-2023
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA MAHMUTLAR MAH. ÇOBANLI MEVKİ, MESİRE ALANI, TEİAŞ İNDİRİCİ TRAFO CİVARLARI, KILIÇASLAN CAD.
Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : FATİH MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:32 27-02-2023
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler : FATİH MAH.
Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-KOY
Kesintinin Yeri : KUZCA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:47 27-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : VARSAK BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : ESENTEPE MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:08 27-02-2023
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : ÇIPLAKLI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:17 27-02-2023
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : ALANYA-TURKLER
Kesintinin Yeri : ALANYA TÜRKLER MAH. KÖLE HASAN SOK.
Kesinti Başlangıç Tarihi :12:43 27-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA TÜRKLER MAH. KÖLE HASAN SOK.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-TURKLER
Kesintinin Yeri : ALANYA TÜRKLER MAH. GÖLCÜK CAD.
Kesinti Başlangıç Tarihi :12:47 27-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA TÜRKLER MAH. GÖLCÜK CAD.
Bulunduğu Belediye : VARSAK BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : MENDERES MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:31 27-02-2023
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : ALANYA-MAHMUTLAR
Kesintinin Yeri : MAHMUTLAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:39 27-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : MAHMUTLAR MAH 219 SOKAK VE SALI PAZARI CİVARLARI
Bulunduğu Belediye : GAZİPAŞA
Kesintinin Yeri : PAZARCI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:18 27-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ÇAMLICA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:27 27-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : YENİ EMEK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:47 27-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : SERIK-KOY
Kesintinin Yeri : ESKİYÖRÜK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:34 27-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ESKİYÖRÜK MAH
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-TASAGIL
Kesintinin Yeri : TAŞAĞIL MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:58 27-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : YENİDOĞAN MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:56 27-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : CUMHURIYET MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:00 27-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : GÜNEŞ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:16 27-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : ATATÜRK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:23 27-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :