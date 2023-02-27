ASAT Antalya su kesintisi: 27 Şubat Antalya su kesintisi listesi!

ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 27 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...

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Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 27 Şubat Antalya su kesintisi saatleri...

ANTALYA SU KESİNTİLERİ

Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA YENİKÖY MAH. KÖYYERİ SOK.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:32 27-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA YENİKÖY MAH.

Bulunduğu Belediye : OBA

Kesintinin Yeri : OBA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:17 27-02-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : OBA MAH GÖKTAŞ SOK, SANTRAL CAD, DOĞAN CAD, BUCAKOĞLU, ÇIPLAKLI MAH ORMAN DEPOSU CİVARLARI, TAŞATAN VE DEĞİRMENDERE MEVKİİLERİ

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : DEĞİRMENDERE MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:19 27-02-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : ALANYA-CIPLAKLI

Kesintinin Yeri : ÇIPLAKLI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:19 27-02-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : ALANYA-MAHMUTLAR

Kesintinin Yeri : ALANYA MAHMUTLAR MAH. ÇOBANLI MEVKİNDEKİNDEKİ DEPO

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:24 27-02-2023

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA MAHMUTLAR MAH. ÇOBANLI MEVKİ, MESİRE ALANI, TEİAŞ İNDİRİCİ TRAFO CİVARLARI, KILIÇASLAN CAD.

Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : FATİH MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:32 27-02-2023

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler : FATİH MAH.

Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-KOY

Kesintinin Yeri : KUZCA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:47 27-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : VARSAK BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ESENTEPE MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:08 27-02-2023

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ÇIPLAKLI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:17 27-02-2023

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : ALANYA-TURKLER

Kesintinin Yeri : ALANYA TÜRKLER MAH. KÖLE HASAN SOK.

Kesinti Başlangıç Tarihi :12:43 27-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA TÜRKLER MAH. KÖLE HASAN SOK.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-TURKLER

Kesintinin Yeri : ALANYA TÜRKLER MAH. GÖLCÜK CAD.

Kesinti Başlangıç Tarihi :12:47 27-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA TÜRKLER MAH. GÖLCÜK CAD.

Bulunduğu Belediye : VARSAK BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : MENDERES MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:31 27-02-2023

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : ALANYA-MAHMUTLAR

Kesintinin Yeri : MAHMUTLAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:39 27-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : MAHMUTLAR MAH 219 SOKAK VE SALI PAZARI CİVARLARI

Bulunduğu Belediye : GAZİPAŞA

Kesintinin Yeri : PAZARCI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:18 27-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ÇAMLICA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:27 27-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : YENİ EMEK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:47 27-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : SERIK-KOY

Kesintinin Yeri : ESKİYÖRÜK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:34 27-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ESKİYÖRÜK MAH

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-TASAGIL

Kesintinin Yeri : TAŞAĞIL MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:58 27-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : YENİDOĞAN MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:56 27-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : CUMHURIYET MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:00 27-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : GÜNEŞ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:16 27-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ATATÜRK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:23 27-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :