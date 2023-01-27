ASAT Antalya su kesintisi: 27 Ocak Antalya su kesintisi listesi!

ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 27 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...

Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 27 Ocak Antalya su kesintisi saatleri...

ANTALYA SU KESİNTİLERİ

Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Bulunduğu Belediye : SERIK-BELEK

Kesintinin Yeri : BELEK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:48 27-01-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : BELEK MAH İSKELE MEVKİİ

Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : GÜZELOBA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:29 27-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : GÖKSU MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:32 27-01-2023

Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı

Kesintiden Etkilenen Yerler : GÖKSU MAH.

Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ALTINTAŞ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:16 27-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : ALANYA-AVSALLAR

Kesintinin Yeri : ALANYA AVSALLAR MAH. TELLİ SOK. DSİ KANAL ALTINDA

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:51 27-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA AVSALLAR MAH.

Bulunduğu Belediye : OBA

Kesintinin Yeri : ALANYA OBA MAH. KARAKOCALI CAD.

Kesinti Başlangıç Tarihi :17:12 27-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA OBA MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA OBA KARAKOCALI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :17:14 27-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA OBA KARAKOCALI MAH.