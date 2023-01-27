ASAT Antalya su kesintisi: 27 Ocak Antalya su kesintisi listesi!
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ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 27 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...
Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 27 Ocak Antalya su kesintisi saatleri...
ANTALYA SU KESİNTİLERİ
Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Bulunduğu Belediye : SERIK-BELEK
Kesintinin Yeri : BELEK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:48 27-01-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : BELEK MAH İSKELE MEVKİİ
Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : GÜZELOBA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:29 27-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : GÖKSU MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:32 27-01-2023
Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı
Kesintiden Etkilenen Yerler : GÖKSU MAH.
Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : ALTINTAŞ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:16 27-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : ALANYA-AVSALLAR
Kesintinin Yeri : ALANYA AVSALLAR MAH. TELLİ SOK. DSİ KANAL ALTINDA
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:51 27-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA AVSALLAR MAH.
Bulunduğu Belediye : OBA
Kesintinin Yeri : ALANYA OBA MAH. KARAKOCALI CAD.
Kesinti Başlangıç Tarihi :17:12 27-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA OBA MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA OBA KARAKOCALI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :17:14 27-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA OBA KARAKOCALI MAH.