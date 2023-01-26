ASAT Antalya su kesintisi: 26 Ocak Antalya su kesintisi listesi!

ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 26 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...

Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 26 Ocak Antalya su kesintisi saatleri...

ANTALYA SU KESİNTİLERİ

Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Bulunduğu Belediye : FINIKE

Kesintinin Yeri : karşıyaka-kale ve kızılca mahalleleri

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:28 25-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : karşıyaka-kale ve kızılca mahalleleri

Bulunduğu Belediye : KAS-GOMBE

Kesintinin Yeri : GÖMBE 400 LÜK ÇELİK HAT ARIZASI

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:32 25-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : Gömbe, Kasaba, Dirgenler, Uğrar, Akörü, Ortabağ, Dere.Çukurbağ,Cemre,Karadağ,Belkonak,Gökçeyazı,S.Kılınçlı,Boğazcık,Sısla,Belenli,Kemer,Sütleğen,Kızılağaç. Ahatlı, Çataloluk, Sinneli, Hacıoğlan, Sarıbelen, Bezirgan, Ağullu, Pınarbaşı, Kartın Beldibi

Bulunduğu Belediye : SERIK

Kesintinin Yeri : GEDİK MAH

Kesinti Başlangıç Tarihi :12:06 25-01-2023

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler : GEDİK MAH KARAKOYUNLU SOK KISMEN

Bulunduğu Belediye : ALANYA-MAHMUTLAR

Kesintinin Yeri : ALANYA MAHMUTLAR MAH. ÇOBANLI MEVKİNE BASAN MOTOR

Kesinti Başlangıç Tarihi :21:44 25-01-2023

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA MAHMUTLAR MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-AVSALLAR

Kesintinin Yeri : ALANYA AVSALLAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :23:44 25-01-2023

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA AVSALLAR MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA AKDAM MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :23:44 25-01-2023

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA AKDAM MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-PAYALLAR

Kesintinin Yeri : ALANYA PAYALLAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :23:45 25-01-2023

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA PAYALLAR MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA ELİKESİK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :23:46 25-01-2023

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA ELİKESİK MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-EMISBELENI

Kesintinin Yeri : ALANYA EMİŞBELENİ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :23:46 25-01-2023

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA EMİŞBELENİ MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA SOĞUKPINAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :23:47 25-01-2023

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA SOĞUKPINAR MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-TURKLER

Kesintinin Yeri : ALANYA TÜRKLER MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :23:48 25-01-2023

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA TÜRKLER MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KONAKLI

Kesintinin Yeri : ALANYA KONAKLI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :23:55 25-01-2023

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KONAKLI MAH.

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-ILICA

Kesintinin Yeri : ILICA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:00 26-01-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-COLAKLI

Kesintinin Yeri : ÇOLAKLI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:00 26-01-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : YENİKÖY MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:00 26-01-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : HATIPLAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:00 26-01-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : GÜLTEPE MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:00 26-01-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT

Kesintinin Yeri : SORGUN MAHALLESİ.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:00 26-01-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : MERKEZ KOPLE

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-SİDE

Kesintinin Yeri : SİDE MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:00 26-01-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-SARILAR

Kesintinin Yeri : SARILAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:00 26-01-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : BUCAKŞEYHLER MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:00 26-01-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : DİKMEN MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:00 26-01-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : YUKARI IŞIKLAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:00 26-01-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : DEMİRCİLER MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:50 26-01-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : KUMLUCA

Kesintinin Yeri : GÖKSU MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:50 26-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : GÖKSU MAH, KUM MAH, KAVAK MAH

Bulunduğu Belediye : KONYAALTI BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ÇAKIRLAR-ZÜMRÜT MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:53 26-01-2023

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler : ÇAKIRLAR-ZÜMRÜT MAH.

Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ALTINDAĞ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:44 26-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALTINDAĞ MAH.

Bulunduğu Belediye : GAZİPAŞA-KÖY

Kesintinin Yeri : Korubaşı Çobanlar

Kesinti Başlangıç Tarihi :12:07 26-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : OBA

Kesintinin Yeri : ALANYA OBA MAH. TAŞATAN CAD.

Kesinti Başlangıç Tarihi :12:48 26-01-2023

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA OBA MAH. TAŞATAN CAD.

Bulunduğu Belediye : SERIK

Kesintinin Yeri : GEDİK MAH

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:22 26-01-2023

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler : GEDİK MAH. KARAKOYUNLU SOK 20 HANE ETKİLENİYOR

Bulunduğu Belediye : DOSEMEALTI-EKSILI

Kesintinin Yeri : EKŞİLİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:37 26-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ŞELALE MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:40 26-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : HABİBLER MAH

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-GUNDOGDU

Kesintinin Yeri : GÜNDOĞDU MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:59 26-01-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : ELMALI

Kesintinin Yeri : YENİ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:07 26-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : YENİ MAH.

Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : TOPALLI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:54 26-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : DEMİRCİKARA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:49 26-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : DEMİRCİKARA MAH.

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : barış mh

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:11 26-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :