ASAT Antalya su kesintisi: 26 Ocak Antalya su kesintisi listesi!
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ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 26 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...
Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 26 Ocak Antalya su kesintisi saatleri...
ANTALYA SU KESİNTİLERİ
Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Bulunduğu Belediye : FINIKE
Kesintinin Yeri : karşıyaka-kale ve kızılca mahalleleri
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:28 25-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : karşıyaka-kale ve kızılca mahalleleri
Bulunduğu Belediye : KAS-GOMBE
Kesintinin Yeri : GÖMBE 400 LÜK ÇELİK HAT ARIZASI
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:32 25-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : Gömbe, Kasaba, Dirgenler, Uğrar, Akörü, Ortabağ, Dere.Çukurbağ,Cemre,Karadağ,Belkonak,Gökçeyazı,S.Kılınçlı,Boğazcık,Sısla,Belenli,Kemer,Sütleğen,Kızılağaç. Ahatlı, Çataloluk, Sinneli, Hacıoğlan, Sarıbelen, Bezirgan, Ağullu, Pınarbaşı, Kartın Beldibi
Bulunduğu Belediye : SERIK
Kesintinin Yeri : GEDİK MAH
Kesinti Başlangıç Tarihi :12:06 25-01-2023
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler : GEDİK MAH KARAKOYUNLU SOK KISMEN
Bulunduğu Belediye : ALANYA-MAHMUTLAR
Kesintinin Yeri : ALANYA MAHMUTLAR MAH. ÇOBANLI MEVKİNE BASAN MOTOR
Kesinti Başlangıç Tarihi :21:44 25-01-2023
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA MAHMUTLAR MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-AVSALLAR
Kesintinin Yeri : ALANYA AVSALLAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :23:44 25-01-2023
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA AVSALLAR MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA AKDAM MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :23:44 25-01-2023
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA AKDAM MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-PAYALLAR
Kesintinin Yeri : ALANYA PAYALLAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :23:45 25-01-2023
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA PAYALLAR MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA ELİKESİK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :23:46 25-01-2023
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA ELİKESİK MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-EMISBELENI
Kesintinin Yeri : ALANYA EMİŞBELENİ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :23:46 25-01-2023
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA EMİŞBELENİ MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA SOĞUKPINAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :23:47 25-01-2023
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA SOĞUKPINAR MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-TURKLER
Kesintinin Yeri : ALANYA TÜRKLER MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :23:48 25-01-2023
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA TÜRKLER MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KONAKLI
Kesintinin Yeri : ALANYA KONAKLI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :23:55 25-01-2023
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KONAKLI MAH.
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-ILICA
Kesintinin Yeri : ILICA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:00 26-01-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-COLAKLI
Kesintinin Yeri : ÇOLAKLI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:00 26-01-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : YENİKÖY MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:00 26-01-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : HATIPLAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:00 26-01-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : GÜLTEPE MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:00 26-01-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT
Kesintinin Yeri : SORGUN MAHALLESİ.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:00 26-01-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : MERKEZ KOPLE
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-SİDE
Kesintinin Yeri : SİDE MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:00 26-01-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-SARILAR
Kesintinin Yeri : SARILAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:00 26-01-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : BUCAKŞEYHLER MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:00 26-01-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : DİKMEN MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:00 26-01-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : YUKARI IŞIKLAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:00 26-01-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : DEMİRCİLER MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:50 26-01-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : KUMLUCA
Kesintinin Yeri : GÖKSU MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:50 26-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : GÖKSU MAH, KUM MAH, KAVAK MAH
Bulunduğu Belediye : KONYAALTI BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : ÇAKIRLAR-ZÜMRÜT MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:53 26-01-2023
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler : ÇAKIRLAR-ZÜMRÜT MAH.
Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : ALTINDAĞ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:44 26-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALTINDAĞ MAH.
Bulunduğu Belediye : GAZİPAŞA-KÖY
Kesintinin Yeri : Korubaşı Çobanlar
Kesinti Başlangıç Tarihi :12:07 26-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : OBA
Kesintinin Yeri : ALANYA OBA MAH. TAŞATAN CAD.
Kesinti Başlangıç Tarihi :12:48 26-01-2023
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA OBA MAH. TAŞATAN CAD.
Bulunduğu Belediye : SERIK
Kesintinin Yeri : GEDİK MAH
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:22 26-01-2023
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler : GEDİK MAH. KARAKOYUNLU SOK 20 HANE ETKİLENİYOR
Bulunduğu Belediye : DOSEMEALTI-EKSILI
Kesintinin Yeri : EKŞİLİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:37 26-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : ŞELALE MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:40 26-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : HABİBLER MAH
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-GUNDOGDU
Kesintinin Yeri : GÜNDOĞDU MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:59 26-01-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : ELMALI
Kesintinin Yeri : YENİ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:07 26-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : YENİ MAH.
Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : TOPALLI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:54 26-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : DEMİRCİKARA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:49 26-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : DEMİRCİKARA MAH.
Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : barış mh
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:11 26-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :