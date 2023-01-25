ASAT Antalya su kesintisi: 25 Ocak Antalya su kesintisi listesi!

ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 25 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...

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Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 25 Ocak Antalya su kesintisi saatleri...

ANTALYA SU KESİNTİLERİ

Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Bulunduğu Belediye : FINIKE

Kesintinin Yeri : Karşıyaka-kale ve kızılca mahalleleri

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:28 25-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı

Kesintiden Etkilenen Yerler : Karşıyaka-kale ve kızılca mahalleleri

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ZAFER MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:40 25-01-2023

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : AKSU-KOY

Kesintinin Yeri : 9064 sokak

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:48 25-01-2023

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : KAS-GOMBE

Kesintinin Yeri : GÖMBE 400 LÜK ÇELİK HAT ARIZASI

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:32 25-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı

Kesintiden Etkilenen Yerler : Gömbe, Kasaba, Dirgenler, Uğrar, Akörü, Ortabağ, Dere.Çukurbağ,Cemre,Karadağ,Belkonak,Gökçeyazı,S.Kılınçlı,Boğazcık,Sısla,Belenli,Kemer,Sütleğen,Kızılağaç. Ahatlı, Çataloluk, Sinneli, Hacıoğlan, Sarıbelen, Bezirgan, Ağullu, Pınarbaşı, Kartın Beldibi

Bulunduğu Belediye : SERIK

Kesintinin Yeri : GEDİK MAH

Kesinti Başlangıç Tarihi :12:06 25-01-2023

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler : GEDİK MAH KARAKOYUNLU SOK KISMEN

Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : ALANYA DİNEK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:57 25-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA DİNEK MAH. YATLİMANI ÇEVRESİ VE HACIMEHMETLİ MAH.

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : KUZEYYAKA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:15 25-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı

Kesintiden Etkilenen Yerler : KUZEYYAKA MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA ALİEFENDİ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:22 25-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA ALİEFENDİ MAH.

Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : MEYDANKAVAĞI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:08 25-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA UĞRAK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:39 25-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA UĞRAK MAH. AYDAP MEVKİ

Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : ALANYA HACIMEHMETLİ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:45 25-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA HACIMEHMETLİ MAH.