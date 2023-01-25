ASAT Antalya su kesintisi: 25 Ocak Antalya su kesintisi listesi!
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ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 25 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...
Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 25 Ocak Antalya su kesintisi saatleri...
ANTALYA SU KESİNTİLERİ
Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Bulunduğu Belediye : FINIKE
Kesintinin Yeri : Karşıyaka-kale ve kızılca mahalleleri
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:28 25-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı
Kesintiden Etkilenen Yerler : Karşıyaka-kale ve kızılca mahalleleri
Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : ZAFER MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:40 25-01-2023
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : AKSU-KOY
Kesintinin Yeri : 9064 sokak
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:48 25-01-2023
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : KAS-GOMBE
Kesintinin Yeri : GÖMBE 400 LÜK ÇELİK HAT ARIZASI
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:32 25-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı
Kesintiden Etkilenen Yerler : Gömbe, Kasaba, Dirgenler, Uğrar, Akörü, Ortabağ, Dere.Çukurbağ,Cemre,Karadağ,Belkonak,Gökçeyazı,S.Kılınçlı,Boğazcık,Sısla,Belenli,Kemer,Sütleğen,Kızılağaç. Ahatlı, Çataloluk, Sinneli, Hacıoğlan, Sarıbelen, Bezirgan, Ağullu, Pınarbaşı, Kartın Beldibi
Bulunduğu Belediye : SERIK
Kesintinin Yeri : GEDİK MAH
Kesinti Başlangıç Tarihi :12:06 25-01-2023
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler : GEDİK MAH KARAKOYUNLU SOK KISMEN
Bulunduğu Belediye : ALANYA
Kesintinin Yeri : ALANYA DİNEK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:57 25-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA DİNEK MAH. YATLİMANI ÇEVRESİ VE HACIMEHMETLİ MAH.
Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : KUZEYYAKA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:15 25-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı
Kesintiden Etkilenen Yerler : KUZEYYAKA MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA ALİEFENDİ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:22 25-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA ALİEFENDİ MAH.
Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : MEYDANKAVAĞI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:08 25-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA UĞRAK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:39 25-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA UĞRAK MAH. AYDAP MEVKİ
Bulunduğu Belediye : ALANYA
Kesintinin Yeri : ALANYA HACIMEHMETLİ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:45 25-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA HACIMEHMETLİ MAH.