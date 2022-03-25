ASAT Antalya su kesintisi: 25 Mart 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!

ANTALYA (Haberler.com) - Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 25 Mart Cuma günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 25 Mart Antalya su kesintisi saatleri...

25 MART ANTALYA SU KESİNTİSİ

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA ORHAN MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :18:45 24-03-2022

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA ORHAN MAH.

---

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KARGICAK

Kesintinin Yeri : KARGICAK MAHALLESİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:44 25-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

---

Bulunduğu Belediye : SERIK

Kesintinin Yeri : ORTA MAHALLE GEDİK

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:49 25-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ORTA MAH OTOGAR- ASPENDOS HASTANESİ CİVARI

---

Bulunduğu Belediye : SERIK

Kesintinin Yeri : GEDİK MAHALLESİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:00 25-03-2022

Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı

Kesintiden Etkilenen Yerler : GEDİK MAHALLESİ

---

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KESTEL

Kesintinin Yeri : KESTEL MAH. FAKÜLTE YANI

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:25 25-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : KESTEL MAH GENELİ

---

Bulunduğu Belediye : VARSAK BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ZEYTINLIK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:39 25-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ŞELALE

---

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ALTINOVA-SİNAN MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:59 25-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

---

Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : YENİKÖY MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:18 25-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

---

Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : TOPALLI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:19 25-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

---

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : AKSAZ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:05 25-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

---

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : KANAL MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:35 25-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

---

Bulunduğu Belediye : SERIK-KADRIYE

Kesintinin Yeri : KADRİYE MAH

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:39 25-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : KADRİYE MAH.

Haberler.com - Gündem