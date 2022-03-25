ASAT Antalya su kesintisi: 25 Mart 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!
- Güncelleme:
ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 25 Mart Cuma günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 25 Mart Antalya su kesintisi saatleri...
ANTALYA (Haberler.com) - Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 25 Mart Cuma günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 25 Mart Antalya su kesintisi saatleri...
25 MART ANTALYA SU KESİNTİSİ
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA ORHAN MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :18:45 24-03-2022
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA ORHAN MAH.
---
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KARGICAK
Kesintinin Yeri : KARGICAK MAHALLESİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:44 25-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
---
Bulunduğu Belediye : SERIK
Kesintinin Yeri : ORTA MAHALLE GEDİK
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:49 25-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ORTA MAH OTOGAR- ASPENDOS HASTANESİ CİVARI
---
Bulunduğu Belediye : SERIK
Kesintinin Yeri : GEDİK MAHALLESİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:00 25-03-2022
Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı
Kesintiden Etkilenen Yerler : GEDİK MAHALLESİ
---
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KESTEL
Kesintinin Yeri : KESTEL MAH. FAKÜLTE YANI
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:25 25-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : KESTEL MAH GENELİ
---
Bulunduğu Belediye : VARSAK BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : ZEYTINLIK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:39 25-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ŞELALE
---
Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : ALTINOVA-SİNAN MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:59 25-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
---
Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : YENİKÖY MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:18 25-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
---
Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : TOPALLI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:19 25-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
---
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : AKSAZ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:05 25-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
---
Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : KANAL MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:35 25-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
---
Bulunduğu Belediye : SERIK-KADRIYE
Kesintinin Yeri : KADRİYE MAH
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:39 25-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : KADRİYE MAH.