ASAT Antalya su kesintisi: 24 Şubat Antalya su kesintisi listesi!
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ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 24 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...
Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 24 Şubat Antalya su kesintisi saatleri...
ANTALYA SU KESİNTİLERİ
Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Bulunduğu Belediye : ALANYA
Kesintinin Yeri : SARAY MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:01 24-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : SARAY MAH VE KIZLARPINARI MAHALLESİ
Bulunduğu Belediye : ALANYA
Kesintinin Yeri : ALANYA KIZLARPINARI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:03 24-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KIZLARPINARI MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA
Kesintinin Yeri : ALANYA KADIPAŞA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:04 24-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KADIPAŞA MAH.
Bulunduğu Belediye : KEMER
Kesintinin Yeri : merkez cadde ve sokaklar
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:32 24-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-TASAGIL
Kesintinin Yeri : TAŞAĞIL MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:35 24-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : HOCALAR ÖZVADİ
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-GUNDOGDU
Kesintinin Yeri : GÜNDOĞDU MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :12:51 24-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : ALANYA-MAHMUTLAR
Kesintinin Yeri : ALANYA MAHMUTLAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:27 24-02-2023
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA MAHMUTLAR MAH.
Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : ODABASI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:52 24-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : BÜKLÜCE MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :12:51 24-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : DENİZYAKA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :12:51 24-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : HACIALİLER MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:48 24-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA KAYABAŞI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:54 24-02-2023
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KAYABAŞI MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA HACIKERİMLER MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:56 24-02-2023
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA HACIKERİMLER MAH.