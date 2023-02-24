ASAT Antalya su kesintisi: 24 Şubat Antalya su kesintisi listesi!

ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 24 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...

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Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 24 Şubat Antalya su kesintisi saatleri...

ANTALYA SU KESİNTİLERİ

Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : SARAY MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:01 24-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : SARAY MAH VE KIZLARPINARI MAHALLESİ

Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : ALANYA KIZLARPINARI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:03 24-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KIZLARPINARI MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : ALANYA KADIPAŞA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:04 24-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KADIPAŞA MAH.

Bulunduğu Belediye : KEMER

Kesintinin Yeri : merkez cadde ve sokaklar

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:32 24-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-TASAGIL

Kesintinin Yeri : TAŞAĞIL MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:35 24-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : HOCALAR ÖZVADİ

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-GUNDOGDU

Kesintinin Yeri : GÜNDOĞDU MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :12:51 24-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : ALANYA-MAHMUTLAR

Kesintinin Yeri : ALANYA MAHMUTLAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:27 24-02-2023

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA MAHMUTLAR MAH.

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ODABASI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:52 24-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : BÜKLÜCE MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :12:51 24-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : DENİZYAKA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :12:51 24-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : HACIALİLER MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:48 24-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA KAYABAŞI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:54 24-02-2023

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KAYABAŞI MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA HACIKERİMLER MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:56 24-02-2023

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA HACIKERİMLER MAH.