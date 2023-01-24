ASAT Antalya su kesintisi: 24 Ocak Antalya su kesintisi listesi!

ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 24 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...

Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 24 Ocak Antalya su kesintisi saatleri...

ANTALYA SU KESİNTİLERİ

Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : ALANYA FIĞLA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:10 22-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA FIĞLA MAH.

Bulunduğu Belediye : KUMLUCA

Kesintinin Yeri : KASAPÇAYIRI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:31 23-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : GÖKGEDİK SK, KANUNİ SK, MİLLİ EGEMENLİK CAD

Bulunduğu Belediye : FINIKE-SAHILKENT

Kesintinin Yeri : SAHİLKENT MAH

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:37 23-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : KUM MAH VE SAHİLKENT MAH

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA HACIMEHMETLİ MAH. BÖCÜLÜ SOK.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:47 23-01-2023

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA HACIMEHMETLİ MAH. BÖCÜLÜ SOK.