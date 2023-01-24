ASAT Antalya su kesintisi: 24 Ocak Antalya su kesintisi listesi!
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ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 24 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...
Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 24 Ocak Antalya su kesintisi saatleri...
ANTALYA SU KESİNTİLERİ
Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Bulunduğu Belediye : ALANYA
Kesintinin Yeri : ALANYA FIĞLA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:10 22-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA FIĞLA MAH.
Bulunduğu Belediye : KUMLUCA
Kesintinin Yeri : KASAPÇAYIRI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:31 23-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : GÖKGEDİK SK, KANUNİ SK, MİLLİ EGEMENLİK CAD
Bulunduğu Belediye : FINIKE-SAHILKENT
Kesintinin Yeri : SAHİLKENT MAH
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:37 23-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : KUM MAH VE SAHİLKENT MAH
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA HACIMEHMETLİ MAH. BÖCÜLÜ SOK.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:47 23-01-2023
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA HACIMEHMETLİ MAH. BÖCÜLÜ SOK.