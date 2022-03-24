ASAT Antalya su kesintisi: 24 Mart 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!
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ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 24 Mart Perşembe günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 24 Mart Antalya su kesintisi saatleri...
ANTALYA (Haberler.com) - Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 24 Mart Perşembe günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 24 Mart Antalya su kesintisi saatleri...
24 MART ANTALYA SU KESİNTİSİ
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA SAPADERE MAH. ORTAKÖY SOK.
Kesinti Başlangıç Tarihi :17:41 23-03-2022
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA SAPADERE MAH. ORTAKÖY SOK.
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Bulunduğu Belediye : OBA
Kesintinin Yeri : OBA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:22 24-03-2022
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : OBA MAH EĞRİBUCAK VE BUCAKOĞLU MEVKİİ
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Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-KOY
Kesintinin Yeri : yeşilköy mah gücer mevki adrasan seylemit mevki
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:57 24-03-2022
Kesintinin Nedeni : Vana Tamiratı
Kesintiden Etkilenen Yerler : yeşilköy mah gücer mevki adrasan seylemit mevki
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Bulunduğu Belediye : SERIK-KOY
Kesintinin Yeri : ŞATIRLI MAH
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:12 24-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ŞATIRLI MAH
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-CIPLAKLI
Kesintinin Yeri : ÇIPLAKLI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:26 24-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : OBA
Kesintinin Yeri : OBA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:27 24-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : OBA
Kesintinin Yeri : ALANYA OBA KARAKOCALI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:29 24-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA OBA KARAKOCALI MAH.
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Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-KOY
Kesintinin Yeri : ERENTEPE MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:59 24-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : karga mevki
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Bulunduğu Belediye : SERIK
Kesintinin Yeri : ORTA MAHALLE
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:15 24-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ORTA MAH. TUZLABURUN CAD.
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Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-YESILYAYLA
Kesintinin Yeri : YEŞİLYAYLA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:31 24-03-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KAS
Kesintinin Yeri : ANDİFLİ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:48 24-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : VARSAK BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : sanayi sitesi
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:05 24-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : ERMENEK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:15 24-03-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler : ERMENEK MAH.
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT
Kesintinin Yeri : A.PAZARCI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:49 24-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ÖRNEK MAH.
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Bulunduğu Belediye : KAS-KALKAN
Kesintinin Yeri : KALKAN MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:22 24-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : YILDIZ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:33 24-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-KOY
Kesintinin Yeri : KUZCA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:46 24-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : İNCİRCİK MH.BELEN MH.YAZIR MH.ERENTEPE MH.YEŞİLKÖY MH.ADRASAN MH.
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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : ÇAMLICA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:15 24-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :