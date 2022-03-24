ASAT Antalya su kesintisi: 24 Mart 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!

ANTALYA (Haberler.com) - Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 24 Mart Perşembe günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 24 Mart Antalya su kesintisi saatleri...

24 MART ANTALYA SU KESİNTİSİ

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA SAPADERE MAH. ORTAKÖY SOK.

Kesinti Başlangıç Tarihi :17:41 23-03-2022

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA SAPADERE MAH. ORTAKÖY SOK.

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Bulunduğu Belediye : OBA

Kesintinin Yeri : OBA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:22 24-03-2022

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : OBA MAH EĞRİBUCAK VE BUCAKOĞLU MEVKİİ

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Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-KOY

Kesintinin Yeri : yeşilköy mah gücer mevki adrasan seylemit mevki

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:57 24-03-2022

Kesintinin Nedeni : Vana Tamiratı

Kesintiden Etkilenen Yerler : yeşilköy mah gücer mevki adrasan seylemit mevki

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Bulunduğu Belediye : SERIK-KOY

Kesintinin Yeri : ŞATIRLI MAH

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:12 24-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ŞATIRLI MAH

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-CIPLAKLI

Kesintinin Yeri : ÇIPLAKLI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:26 24-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : OBA

Kesintinin Yeri : OBA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:27 24-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : OBA

Kesintinin Yeri : ALANYA OBA KARAKOCALI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:29 24-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA OBA KARAKOCALI MAH.

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Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-KOY

Kesintinin Yeri : ERENTEPE MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:59 24-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : karga mevki

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Bulunduğu Belediye : SERIK

Kesintinin Yeri : ORTA MAHALLE

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:15 24-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ORTA MAH. TUZLABURUN CAD.

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Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-YESILYAYLA

Kesintinin Yeri : YEŞİLYAYLA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:31 24-03-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : KAS

Kesintinin Yeri : ANDİFLİ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:48 24-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : VARSAK BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : sanayi sitesi

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:05 24-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ERMENEK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:15 24-03-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler : ERMENEK MAH.

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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT

Kesintinin Yeri : A.PAZARCI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:49 24-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ÖRNEK MAH.

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Bulunduğu Belediye : KAS-KALKAN

Kesintinin Yeri : KALKAN MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:22 24-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : YILDIZ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:33 24-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-KOY

Kesintinin Yeri : KUZCA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:46 24-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : İNCİRCİK MH.BELEN MH.YAZIR MH.ERENTEPE MH.YEŞİLKÖY MH.ADRASAN MH.

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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ÇAMLICA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:15 24-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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