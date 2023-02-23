ASAT Antalya su kesintisi: 23 Şubat Antalya su kesintisi listesi!
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ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 23 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...
Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 23 Şubat Antalya su kesintisi saatleri...
ANTALYA SU KESİNTİLERİ
Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-TASAGIL
Kesintinin Yeri : TAŞAĞIL MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:17 23-02-2023
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : HABİBLER MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:10 23-02-2023
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler : HABİBLER MAH.
Bulunduğu Belediye : KEMER
Kesintinin Yeri : TEKİROVA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:37 23-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : ALANYA-MAHMUTLAR
Kesintinin Yeri : ALANYA MAHMUTLAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:13 23-02-2023
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA MAHMUTLAR MAH.
Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-KOY
Kesintinin Yeri : ÇAYKENARI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:31 23-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ÇAYKENARI LEYLEK KARAKUYU ÇUKURCA YAKAKÖY MAHALLELERİ
Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-KOY
Kesintinin Yeri : KÜÇÜKLÜ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:33 23-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-EVRENSEKI
Kesintinin Yeri : EVRENSEKİ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :12:50 23-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : DÜDENBAŞI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:53 23-02-2023
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler : DÜDENBAŞI MAH.
Bulunduğu Belediye : SERIK
Kesintinin Yeri : ORTA MAH
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:27 23-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ORTA MAH
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA HACIKERİMLER MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:03 23-02-2023
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA HACIKERİMLER MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA KAYABAŞI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:04 23-02-2023
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KAYABAŞI MAH.
Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : 7437 sokak
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:56 23-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : ÇENGER MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:51 23-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : ALANYA
Kesintinin Yeri : ALANYA TEPE MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:18 23-02-2023
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA TEPE MAH. YENİ YAPILAN VİLLALAR CİVARI
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA ÇAMLICA MAH. LORTLAR SOK.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:23 23-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA ÇAMLICA MAH.
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KIZILOT
Kesintinin Yeri : KIZILOT MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:28 23-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :