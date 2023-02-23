ASAT Antalya su kesintisi: 23 Şubat Antalya su kesintisi listesi!

ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 23 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...

Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 23 Şubat Antalya su kesintisi saatleri...

ANTALYA SU KESİNTİLERİ

Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-TASAGIL

Kesintinin Yeri : TAŞAĞIL MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:17 23-02-2023

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : HABİBLER MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:10 23-02-2023

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler : HABİBLER MAH.

Bulunduğu Belediye : KEMER

Kesintinin Yeri : TEKİROVA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:37 23-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : ALANYA-MAHMUTLAR

Kesintinin Yeri : ALANYA MAHMUTLAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:13 23-02-2023

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA MAHMUTLAR MAH.

Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-KOY

Kesintinin Yeri : ÇAYKENARI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:31 23-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ÇAYKENARI LEYLEK KARAKUYU ÇUKURCA YAKAKÖY MAHALLELERİ

Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-KOY

Kesintinin Yeri : KÜÇÜKLÜ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:33 23-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-EVRENSEKI

Kesintinin Yeri : EVRENSEKİ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :12:50 23-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : DÜDENBAŞI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:53 23-02-2023

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler : DÜDENBAŞI MAH.

Bulunduğu Belediye : SERIK

Kesintinin Yeri : ORTA MAH

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:27 23-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ORTA MAH

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA HACIKERİMLER MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:03 23-02-2023

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA HACIKERİMLER MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA KAYABAŞI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:04 23-02-2023

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KAYABAŞI MAH.

Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : 7437 sokak

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:56 23-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : ÇENGER MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:51 23-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : ALANYA TEPE MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:18 23-02-2023

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA TEPE MAH. YENİ YAPILAN VİLLALAR CİVARI

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA ÇAMLICA MAH. LORTLAR SOK.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:23 23-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA ÇAMLICA MAH.

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KIZILOT

Kesintinin Yeri : KIZILOT MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:28 23-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :