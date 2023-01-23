ASAT Antalya su kesintisi: 23 Ocak Antalya su kesintisi listesi!
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ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 23 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...
Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu.Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 23 Ocak Antalya su kesintisi saatleri...
ANTALYA SU KESİNTİLERİ
Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Bulunduğu Belediye : ALANYA
Kesintinin Yeri : ALANYA BÜYÜK HASBAHÇE MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:31 22-01-2023
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA BÜYÜK HASBAHÇE MAH.
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Bulunduğu Belediye : ALANYA
Kesintinin Yeri : ALANYA KÜÇÜK HASBAHÇE MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:33 22-01-2023
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KÜÇÜK HASBAHÇE MAH.
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Bulunduğu Belediye : ALANYA
Kesintinin Yeri : ALANYA SUGÖZÜ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:33 22-01-2023
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA SUGÖZÜ MAH.
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Bulunduğu Belediye : ALANYA
Kesintinin Yeri : ALANYA DİNEK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:33 22-01-2023
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA DİNEK MAH.
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Bulunduğu Belediye : ALANYA
Kesintinin Yeri : ALANYA HACIMEHMETLİ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:34 22-01-2023
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA HACIMEHMETLİ MAH.
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-OKURCALAR
Kesintinin Yeri : OKURCALAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:21 22-01-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
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Bulunduğu Belediye : ALANYA
Kesintinin Yeri : ALANYA FIĞLA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:10 22-01-2023
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA FIĞLA MAH.
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA ELİKESİK MAH. ASAR MEVKİ BASMA HATTI
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:54 22-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA ELİKESİK MAH.