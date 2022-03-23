ASAT Antalya su kesintisi: 23 Mart 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!
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ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 23 Mart Çarşamba günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 23 Mart Antalya su kesintisi saatleri...
ANTALYA (Haberler.com) - Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 23 Mart Çarşamba günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 23 Mart Antalya su kesintisi saatleri...
23 MART ANTALYA SU KESİNTİSİ
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA SAPADERE MAH. ORTAKÖY MEVKİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :17:32 22-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA SAPADERE MAH. ORTAKÖY MEVKİ
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-GUZELBAG
Kesintinin Yeri : ALANYA GÜZELBAĞ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :23:28 22-03-2022
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA GÜZELBAĞ MAH.
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Bulunduğu Belediye : ALANYA
Kesintinin Yeri : TEPE MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:06 23-03-2022
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : ELMALI
Kesintinin Yeri : KARYAĞDI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:39 23-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : KARYAĞDI MAH. - YENİ MAH. - İPLİKPAZARI
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Bulunduğu Belediye : KAS
Kesintinin Yeri : kaş merkez
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:02 23-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : KAŞ MERKEZ MAHALLELERİ
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Bulunduğu Belediye : SERIK-BELEK
Kesintinin Yeri : BELEK MAHALLESİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:10 23-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : BELEK MAH.
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KARGICAK
Kesintinin Yeri : KARGICAK MAHALLESİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:34 23-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : KARGICAK MAH RIŞVANLI VE BELEN SOK
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : GÖZÜBÜYÜK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:37 23-03-2022
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : HUSNU KARAKAS MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:37 23-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-TOSMUR
Kesintinin Yeri : TOSMUR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:46 23-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-CIPLAKLI
Kesintinin Yeri : ÇIPLAKLI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:48 23-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : ERMENEK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:54 23-03-2022
Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : GÜLOLUK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:21 23-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : ULUKAPI MAH. BAYIR BİR KISMI
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:44 23-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : HACIALİLER MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:51 23-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : YUKARI IŞIKLAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :12:39 23-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : AYDOĞMUŞ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:16 23-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : FENER MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:21 23-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : DEMİREL MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:21 23-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : BADEMAĞACI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:20 23-03-2022
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler :