ASAT Antalya su kesintisi: 23 Mart 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!

ANTALYA (Haberler.com) - Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 23 Mart Çarşamba günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 23 Mart Antalya su kesintisi saatleri...

23 MART ANTALYA SU KESİNTİSİ

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA SAPADERE MAH. ORTAKÖY MEVKİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :17:32 22-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA SAPADERE MAH. ORTAKÖY MEVKİ

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-GUZELBAG

Kesintinin Yeri : ALANYA GÜZELBAĞ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :23:28 22-03-2022

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA GÜZELBAĞ MAH.

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Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : TEPE MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:06 23-03-2022

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : ELMALI

Kesintinin Yeri : KARYAĞDI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:39 23-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : KARYAĞDI MAH. - YENİ MAH. - İPLİKPAZARI

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Bulunduğu Belediye : KAS

Kesintinin Yeri : kaş merkez

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:02 23-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : KAŞ MERKEZ MAHALLELERİ

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Bulunduğu Belediye : SERIK-BELEK

Kesintinin Yeri : BELEK MAHALLESİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:10 23-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : BELEK MAH.

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KARGICAK

Kesintinin Yeri : KARGICAK MAHALLESİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:34 23-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : KARGICAK MAH RIŞVANLI VE BELEN SOK

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : GÖZÜBÜYÜK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:37 23-03-2022

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : HUSNU KARAKAS MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:37 23-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-TOSMUR

Kesintinin Yeri : TOSMUR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:46 23-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-CIPLAKLI

Kesintinin Yeri : ÇIPLAKLI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:48 23-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ERMENEK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:54 23-03-2022

Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : GÜLOLUK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:21 23-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : ULUKAPI MAH. BAYIR BİR KISMI

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:44 23-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : HACIALİLER MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:51 23-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : YUKARI IŞIKLAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :12:39 23-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : AYDOĞMUŞ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:16 23-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : FENER MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:21 23-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : DEMİREL MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:21 23-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : BADEMAĞACI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:20 23-03-2022

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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