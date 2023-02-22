ASAT Antalya su kesintisi: 22 Şubat Antalya su kesintisi listesi!

ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 22 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...

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Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 22 Şubat Antalya su kesintisi saatleri...

ANTALYA SU KESİNTİLERİ

Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : ALANYA DİNEK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :23:13 21-02-2023

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA DİNEK MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : ALANYA KIZLARPINARI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :23:14 21-02-2023

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KIZLARPINARI MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : ALANYA ŞEKERHANE MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :23:15 21-02-2023

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA ŞEKERHANE MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : ALANYA ÇARŞI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :23:15 21-02-2023

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA ÇARŞI MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : ALANYA HİSARİÇİ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :23:16 21-02-2023

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA HİSARİÇİ MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : ALANYA TOPHANE MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :23:17 21-02-2023

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA TOPHANE MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : ALANYA HACET MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :23:17 21-02-2023

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA HACET MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : ALANYA KADIPAŞA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :23:18 21-02-2023

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KADIPAŞA MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : ALANYA GÜLLERPINARI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :23:18 21-02-2023

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA GÜLLERPINARI MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : ALANYA SARAY MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :23:19 21-02-2023

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA SARAY MAH.

Bulunduğu Belediye : KUMLUCA

Kesintinin Yeri : GÖKSU MAHALLESİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:55 22-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : KUM MAHALLESİ DENİZ OBALARI . GÖKSU MAHALLESİ . KAVAK MAHALLESİ GENELİ

Bulunduğu Belediye : DOSEMEALTI-EKSILI

Kesintinin Yeri : EKŞİLİ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:15 22-02-2023

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler : EKŞİLİ MAH.

Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : FATİH MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:16 22-02-2023

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler : FATİH MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-MAHMUTLAR

Kesintinin Yeri : MAHMUTLAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:27 22-02-2023

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : OBA

Kesintinin Yeri : OBA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:19 22-02-2023

Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı

Kesintiden Etkilenen Yerler : OBA MAH ÇARŞAMBA CAD VE ÇIPLAKLI MAH ÇARŞAMBA CAD.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-CIPLAKLI

Kesintinin Yeri : ÇIPLAKLI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:21 22-02-2023

Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : HABİBLER MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:33 22-02-2023

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler : HABİBLER MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : SARAY MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:46 22-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : SARAY MAH ATATÜRK CAD VE DAMLATAŞ CAD

Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : ALANYA TEPE MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:44 22-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA TEPE MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : ALANYA BEKTAŞ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:44 22-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA BEKTAŞ MAH.

Bulunduğu Belediye : GAZİPAŞA-KÖY

Kesintinin Yeri : Korubaşı

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:46 22-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-KOY

Kesintinin Yeri : KÜÇÜKLÜ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:51 22-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : Küçüklü Mahallesi bir kısmı

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : YENİDOĞAN MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:41 22-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : YENİDOGAN AHATLI MAH

Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : YENİKÖY MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:52 22-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : YENİKÖY MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-CIKCILLI

Kesintinin Yeri : CİKCİLLİ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:06 22-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : YENİ EMEK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:07 22-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : YENİ EMEK MAH. YENİ MAH.

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : GÖÇERLER MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:13 22-02-2023

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler : GÖÇERLER MAH.

Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-KOY

Kesintinin Yeri : SÖĞÜTCÜK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:57 22-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : KORUCAK

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : YAVRUDOĞAN MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:15 22-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :