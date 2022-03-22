ASAT Antalya su kesintisi: 22 Mart 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!

ANTALYA (Haberler.com) - Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 22 Mart Salı günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 22 Mart Antalya su kesintisi saatleri...

22 MART ANTALYA SU KESİNTİSİ

Bulunduğu Belediye : ALANYA-TURKLER

Kesintinin Yeri : ALANYA TÜRKLAR MAH. KÖLE HASAN MEVKİ ÇÖP TESİSİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:31 16-03-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA TÜRKLAR MAH. KÖLE HASAN MEVKİ ÇÖP TESİSİ

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA SOĞUKPINAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:35 16-03-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA SOĞUKPINAR MAH.

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KESTEL

Kesintinin Yeri : KESTEL MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:49 22-03-2022

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : KESTEL MAH YAVUZ SULTAN SELİM CAD KESTEL RESİDENCE

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Bulunduğu Belediye : ELMALI-KÖY

Kesintinin Yeri : BAYRALAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:00 22-03-2022

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : BAYRALAR - EYMİR - KARAMIK- TEKKE - AKÇAY YOLU- YAKAÇİFTLİK

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : TOSLAK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:59 22-03-2022

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : TOSLAK MAH KETENLİK

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KARGICAK

Kesintinin Yeri : KARGICAK MAHALLESİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:10 22-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : SERIK-KOY

Kesintinin Yeri : AKÇAPINAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:10 22-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : AKÇAPINAR UÇAN MEVKİİ

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Bulunduğu Belediye : SERIK-KOY

Kesintinin Yeri : ÇATALLAR MAH

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:11 22-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ÇATALLAR MAH ZİBİDİ KIRI MEVKİİ

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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : ULUKAPI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:16 22-03-2022

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-KOY

Kesintinin Yeri : YAZIR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:24 22-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : yazır, belen, yeşilköy, adrasan seylemit

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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : FEVZI CAKMAK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:38 22-03-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler : FEVZI CAKMAK MAH.

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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : ÇAVUŞKÖY MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:50 22-03-2022

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : UZUNLAR MAH

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:50 22-03-2022

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : DEMRE-KOY

Kesintinin Yeri : ÜÇAĞIZ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:18 22-03-2022

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-ADRASAN

Kesintinin Yeri : ADRASAN MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:19 22-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : KEMER

Kesintinin Yeri : ÇAMYUVA MAH.TAMAMI,KİRİŞ MH. BİR KISMI

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:34 22-03-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : KAS

Kesintinin Yeri : ANDİFLİ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:37 22-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ERMENEK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:11 22-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ERMENEK MAH.

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-CIPLAKLI

Kesintinin Yeri : ÇIPLAKLI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :12:18 22-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : KEMERAĞZI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :12:30 22-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : KEMER

Kesintinin Yeri : ANADOLU HASTANESİ CİVARI

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:02 22-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : KALEMLER MAH. AZİZLER

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:05 22-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : DEĞİRMENLİ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:52 22-03-2022

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : KARAVCA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:52 22-03-2022

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : KARSIYAKA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:57 22-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : KURŞUNLU MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:11 22-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : YAĞCA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:42 22-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-SİDE

Kesintinin Yeri : SİDE MAH.SAHİL KISMI

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:47 22-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : SIRINYALI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:09 22-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ŞİRİNYALI

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