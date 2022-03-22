ASAT Antalya su kesintisi: 22 Mart 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!
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ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 22 Mart Salı günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 22 Mart Antalya su kesintisi saatleri...
ANTALYA (Haberler.com) - Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 22 Mart Salı günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 22 Mart Antalya su kesintisi saatleri...
22 MART ANTALYA SU KESİNTİSİ
Bulunduğu Belediye : ALANYA-TURKLER
Kesintinin Yeri : ALANYA TÜRKLAR MAH. KÖLE HASAN MEVKİ ÇÖP TESİSİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:31 16-03-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA TÜRKLAR MAH. KÖLE HASAN MEVKİ ÇÖP TESİSİ
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA SOĞUKPINAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:35 16-03-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA SOĞUKPINAR MAH.
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KESTEL
Kesintinin Yeri : KESTEL MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:49 22-03-2022
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : KESTEL MAH YAVUZ SULTAN SELİM CAD KESTEL RESİDENCE
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Bulunduğu Belediye : ELMALI-KÖY
Kesintinin Yeri : BAYRALAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:00 22-03-2022
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : BAYRALAR - EYMİR - KARAMIK- TEKKE - AKÇAY YOLU- YAKAÇİFTLİK
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : TOSLAK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:59 22-03-2022
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : TOSLAK MAH KETENLİK
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KARGICAK
Kesintinin Yeri : KARGICAK MAHALLESİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:10 22-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : SERIK-KOY
Kesintinin Yeri : AKÇAPINAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:10 22-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : AKÇAPINAR UÇAN MEVKİİ
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Bulunduğu Belediye : SERIK-KOY
Kesintinin Yeri : ÇATALLAR MAH
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:11 22-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ÇATALLAR MAH ZİBİDİ KIRI MEVKİİ
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : ULUKAPI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:16 22-03-2022
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-KOY
Kesintinin Yeri : YAZIR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:24 22-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : yazır, belen, yeşilköy, adrasan seylemit
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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : FEVZI CAKMAK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:38 22-03-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler : FEVZI CAKMAK MAH.
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : ÇAVUŞKÖY MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:50 22-03-2022
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : UZUNLAR MAH
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:50 22-03-2022
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : DEMRE-KOY
Kesintinin Yeri : ÜÇAĞIZ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:18 22-03-2022
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-ADRASAN
Kesintinin Yeri : ADRASAN MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:19 22-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KEMER
Kesintinin Yeri : ÇAMYUVA MAH.TAMAMI,KİRİŞ MH. BİR KISMI
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:34 22-03-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KAS
Kesintinin Yeri : ANDİFLİ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:37 22-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : ERMENEK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:11 22-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ERMENEK MAH.
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-CIPLAKLI
Kesintinin Yeri : ÇIPLAKLI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :12:18 22-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : KEMERAĞZI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :12:30 22-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KEMER
Kesintinin Yeri : ANADOLU HASTANESİ CİVARI
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:02 22-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : KALEMLER MAH. AZİZLER
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:05 22-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : DEĞİRMENLİ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:52 22-03-2022
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : KARAVCA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:52 22-03-2022
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : KARSIYAKA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:57 22-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : KURŞUNLU MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:11 22-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : YAĞCA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:42 22-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-SİDE
Kesintinin Yeri : SİDE MAH.SAHİL KISMI
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:47 22-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : SIRINYALI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:09 22-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ŞİRİNYALI