ASAT Antalya su kesintisi: 21 Şubat Antalya su kesintisi listesi!

ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 21 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...

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Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 21 Şubat Antalya su kesintisi saatleri...

ANTALYA SU KESİNTİLERİ

Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Bulunduğu Belediye : OBA

Kesintinin Yeri : OBA MAH. ÇÖMLER SOKAK

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:54 21-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : OBA MAH KARAKOCALI MEVKİİ

Bulunduğu Belediye : DOSEMEALTI-EKSILI

Kesintinin Yeri : EKŞİLİ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:59 21-02-2023

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler : EKŞİLİ MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : YAYLALI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:04 21-02-2023

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : ALANYA-CIPLAKLI

Kesintinin Yeri : ÇIPLAKLI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:16 21-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ÇIPLAKLI MAH.ÇARŞAMBA CAD.

Bulunduğu Belediye : SERIK

Kesintinin Yeri : MERKEZ MAHALLESİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:42 21-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : SALI PAZARI CİVARI

Bulunduğu Belediye : ELMALI-KÖY

Kesintinin Yeri : TEKKE MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:07 21-02-2023

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : DÜDENBAŞI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:05 21-02-2023

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : AKTOPRAK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:06 21-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : AKTOPRAK MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : DİNEK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:09 21-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : HACIMEHMETLİ MH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:10 21-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ÇAMLICA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:38 21-02-2023

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : YURTPINAR BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : YURTPINAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:28 21-02-2023

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : YURTPINAR MAH.