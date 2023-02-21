ASAT Antalya su kesintisi: 21 Şubat Antalya su kesintisi listesi!
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ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 21 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...
Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 21 Şubat Antalya su kesintisi saatleri...
ANTALYA SU KESİNTİLERİ
Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Bulunduğu Belediye : OBA
Kesintinin Yeri : OBA MAH. ÇÖMLER SOKAK
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:54 21-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : OBA MAH KARAKOCALI MEVKİİ
Bulunduğu Belediye : DOSEMEALTI-EKSILI
Kesintinin Yeri : EKŞİLİ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:59 21-02-2023
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler : EKŞİLİ MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : YAYLALI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:04 21-02-2023
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : ALANYA-CIPLAKLI
Kesintinin Yeri : ÇIPLAKLI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:16 21-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ÇIPLAKLI MAH.ÇARŞAMBA CAD.
Bulunduğu Belediye : SERIK
Kesintinin Yeri : MERKEZ MAHALLESİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:42 21-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : SALI PAZARI CİVARI
Bulunduğu Belediye : ELMALI-KÖY
Kesintinin Yeri : TEKKE MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:07 21-02-2023
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : DÜDENBAŞI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:05 21-02-2023
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : AKTOPRAK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:06 21-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : AKTOPRAK MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA
Kesintinin Yeri : DİNEK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:09 21-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : ALANYA
Kesintinin Yeri : HACIMEHMETLİ MH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:10 21-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ÇAMLICA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:38 21-02-2023
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : YURTPINAR BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : YURTPINAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:28 21-02-2023
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler : YURTPINAR MAH.