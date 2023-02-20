ASAT Antalya su kesintisi: 20 Şubat Antalya su kesintisi listesi!
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ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 20 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...
Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 20 Şubat Antalya su kesintisi saatleri...
ANTALYA SU KESİNTİLERİ
Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Bulunduğu Belediye : ALANYA
Kesintinin Yeri : ALANYA DİNEK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:22 20-02-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA DİNEK MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA
Kesintinin Yeri : K.HASBAHÇE MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:22 20-02-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : K.HASBAHÇE MAH. B.HASBAHÇE MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA
Kesintinin Yeri : ALANYA HACIMEHMETLİ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:23 20-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA HACIMEHMETLİ MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA
Kesintinin Yeri : SUGÖZÜ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:23 20-02-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : SUGÖZÜ MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA
Kesintinin Yeri : BEKTAŞ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:24 20-02-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : BEKTAŞ MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA
Kesintinin Yeri : B.HASBAHÇE MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:25 20-02-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : B.HASBAHÇE MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA
Kesintinin Yeri : ALANYA FIĞLA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:55 20-02-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA FIĞLA MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA
Kesintinin Yeri : ALANYA YASIRALİ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:00 20-02-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA YASIRALİ MAH.
Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-KOY
Kesintinin Yeri : KEMERAĞZI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:27 20-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : FAKIRCALI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:30 20-02-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : FAKIRCALI MAH, ÇAMLICA MAH, ŞIHLAR MAH, KOCAOĞLANLI MAH, ALİEFENDİ MAH, SAPADERE MAH VE TIRILAR MAHALLELERİ
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : ÇENGER MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:03 20-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : YENİDOĞAN MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:46 20-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : Ahatlı
Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : V.KARŞIYAKA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:59 20-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-ILICA
Kesintinin Yeri : ILICA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:46 20-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : YENİKÖY MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:43 20-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : DURALİLER MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:21 20-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : AYDOĞMUŞ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:44 20-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :