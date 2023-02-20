ASAT Antalya su kesintisi: 20 Şubat Antalya su kesintisi listesi!

ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 20 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...

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Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 20 Şubat Antalya su kesintisi saatleri...

ANTALYA SU KESİNTİLERİ

Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : ALANYA DİNEK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:22 20-02-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA DİNEK MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : K.HASBAHÇE MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:22 20-02-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : K.HASBAHÇE MAH. B.HASBAHÇE MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : ALANYA HACIMEHMETLİ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:23 20-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA HACIMEHMETLİ MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : SUGÖZÜ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:23 20-02-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : SUGÖZÜ MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : BEKTAŞ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:24 20-02-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : BEKTAŞ MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : B.HASBAHÇE MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:25 20-02-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : B.HASBAHÇE MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : ALANYA FIĞLA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:55 20-02-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA FIĞLA MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : ALANYA YASIRALİ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:00 20-02-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA YASIRALİ MAH.

Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-KOY

Kesintinin Yeri : KEMERAĞZI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:27 20-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : FAKIRCALI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:30 20-02-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : FAKIRCALI MAH, ÇAMLICA MAH, ŞIHLAR MAH, KOCAOĞLANLI MAH, ALİEFENDİ MAH, SAPADERE MAH VE TIRILAR MAHALLELERİ

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : ÇENGER MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:03 20-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : YENİDOĞAN MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:46 20-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : Ahatlı

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : V.KARŞIYAKA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:59 20-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-ILICA

Kesintinin Yeri : ILICA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:46 20-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : YENİKÖY MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:43 20-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : DURALİLER MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:21 20-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : AYDOĞMUŞ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:44 20-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :