ASAT Antalya su kesintisi: 2 Şubat Antalya su kesintisi listesi

ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 2 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...

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Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 2 Şubat Antalya su kesintisi saatleri...

ANTALYA SU KESİNTİLERİ

Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA SOĞUKPINAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:03 02-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA SOĞUKPINAR MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA BURÇAKLAR MAH. ZEYTİNBÜKÜ MEVKİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:03 02-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA BURÇAKLAR MAH. ZEYTİNBÜKÜ MEVKİ

Bulunduğu Belediye : ALANYA-TURKLER

Kesintinin Yeri : ALAYA TÜRKLER MAH. DELİKTAŞ CAD.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:02 02-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA TÜRKLER MAH. DELİKTAŞ CAD.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA HACIKERİMLER MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:22 02-02-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA HACIKERİMLER MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA KAYABAŞI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:28 02-02-2023

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KAYABAŞI MAH.

Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : MANDIRLAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:07 02-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : MANDIRLAR MAH. çalkaya

Bulunduğu Belediye : SERIK

Kesintinin Yeri : CUMHURİYET MAH

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:10 02-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : CUMHURİYET MAH

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-GUNDOGDU

Kesintinin Yeri : GÜNDOĞDU MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:00 02-02-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : KISALAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:00 02-02-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA ELİKESİK MAH. MAH. BETON SANTRALİ ALTI YAĞMUR SUYU BÜZÜ ÖNÜNDE

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:27 02-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA ELİKESİK MAH. MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-PAYALLAR

Kesintinin Yeri : ALANYA PAYALLAR MAH. 14108 SOK.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:46 02-02-2023

Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA PAYALLAR MAH.

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : KARŞIYAKA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:47 02-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA UĞRAK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:51 02-02-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA UĞRAK MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-EMISBELENI

Kesintinin Yeri : ALANYA EMİŞBELENİ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:53 02-02-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA EMİŞBELENİ MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-GUZELBAG

Kesintinin Yeri : ALANYA GÜZELBAĞ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:54 02-02-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA GÜZELBAĞ MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA GÖZÜBÜYÜK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:55 02-02-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA GÖZÜBÜYÜK MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA TOSLAK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:56 02-02-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA TOSLAK MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA YENİKÖY MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:57 02-02-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA YENİKÖY MAH.

Bulunduğu Belediye : SERIK-YUKARI KOCAYATAK

Kesintinin Yeri : YUKARIKOCAYATAK MAH

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:15 02-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : YUKARIKOCAYATAK TOKİ EVLERİ CİVARI

Bulunduğu Belediye : OBA

Kesintinin Yeri : ALANYA OBA MAH. AZAKLAR CAD.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:46 02-02-2023

Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA OBA MAH. VE ÇIPLAKLI MAH.

Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-KOY

Kesintinin Yeri : KUZCA MAH: KÜRCE MEVKİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:44 02-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : KUZCA MAH: GENELİ ERENTEPE MAH: İNCİRCİK MAH: YAZIR MAH: BELEN MAH: YEŞİLKÖY MAH: ADRASAN SEYLEMİT MEVKİ

Bulunduğu Belediye : ALANYA-CIPLAKLI

Kesintinin Yeri : ALANYA ÇIPLAKLI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:48 02-02-2023

Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA ÇIPLAKLI MAH. ÇARŞAMBA CAD.

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-EVRENSEKI

Kesintinin Yeri : EVRENSEKİ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:23 02-02-2023

Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-COLAKLI

Kesintinin Yeri : ÇOLAKLI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:00 02-02-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : ALANYA-AVSALLAR

Kesintinin Yeri : ALANYA AVSALLAR MAH. SAAT KULESİ YANI

Kesinti Başlangıç Tarihi :12:43 02-02-2023

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA AVSALLAR MAH. SAAT KULESİ CİVARI, BAYSAL SOK. SARAÇ SOK. CENGİZ AKAY SOK.

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : ÖRENŞEHİR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :12:53 02-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : BEŞKONAK MAHALLESİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:59 02-02-2023

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : YURTPINAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:22 02-02-2023

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : SERIK

Kesintinin Yeri : MERKEZ MAH

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:06 02-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : MERKEZ ÇINARALTI VE ÇEVRESİ KISMEN

Bulunduğu Belediye : ALANYA-TOSMUR

Kesintinin Yeri : ALANYA TOSMUR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:07 02-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA TOSMUR MAH.

Bulunduğu Belediye : SERIK

Kesintinin Yeri : BELPINAR MAH

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:25 02-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : BELPINAR MAH.

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-TASAGIL

Kesintinin Yeri : TAŞAĞIL MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:30 02-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : HOCALAR ÖZVADİ

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : yenidoğan mh

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:55 02-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : GÖÇERLER MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:17 02-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :