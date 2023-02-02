ASAT Antalya su kesintisi: 2 Şubat Antalya su kesintisi listesi
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ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 2 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...
Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 2 Şubat Antalya su kesintisi saatleri...
ANTALYA SU KESİNTİLERİ
Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA SOĞUKPINAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:03 02-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA SOĞUKPINAR MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA BURÇAKLAR MAH. ZEYTİNBÜKÜ MEVKİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:03 02-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA BURÇAKLAR MAH. ZEYTİNBÜKÜ MEVKİ
Bulunduğu Belediye : ALANYA-TURKLER
Kesintinin Yeri : ALAYA TÜRKLER MAH. DELİKTAŞ CAD.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:02 02-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA TÜRKLER MAH. DELİKTAŞ CAD.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA HACIKERİMLER MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:22 02-02-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA HACIKERİMLER MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA KAYABAŞI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:28 02-02-2023
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KAYABAŞI MAH.
Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : MANDIRLAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:07 02-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : MANDIRLAR MAH. çalkaya
Bulunduğu Belediye : SERIK
Kesintinin Yeri : CUMHURİYET MAH
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:10 02-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : CUMHURİYET MAH
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-GUNDOGDU
Kesintinin Yeri : GÜNDOĞDU MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:00 02-02-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : KISALAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:00 02-02-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA ELİKESİK MAH. MAH. BETON SANTRALİ ALTI YAĞMUR SUYU BÜZÜ ÖNÜNDE
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:27 02-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA ELİKESİK MAH. MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-PAYALLAR
Kesintinin Yeri : ALANYA PAYALLAR MAH. 14108 SOK.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:46 02-02-2023
Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA PAYALLAR MAH.
Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : KARŞIYAKA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:47 02-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA UĞRAK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:51 02-02-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA UĞRAK MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-EMISBELENI
Kesintinin Yeri : ALANYA EMİŞBELENİ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:53 02-02-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA EMİŞBELENİ MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-GUZELBAG
Kesintinin Yeri : ALANYA GÜZELBAĞ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:54 02-02-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA GÜZELBAĞ MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA GÖZÜBÜYÜK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:55 02-02-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA GÖZÜBÜYÜK MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA TOSLAK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:56 02-02-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA TOSLAK MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA YENİKÖY MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:57 02-02-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA YENİKÖY MAH.
Bulunduğu Belediye : SERIK-YUKARI KOCAYATAK
Kesintinin Yeri : YUKARIKOCAYATAK MAH
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:15 02-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : YUKARIKOCAYATAK TOKİ EVLERİ CİVARI
Bulunduğu Belediye : OBA
Kesintinin Yeri : ALANYA OBA MAH. AZAKLAR CAD.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:46 02-02-2023
Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA OBA MAH. VE ÇIPLAKLI MAH.
Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-KOY
Kesintinin Yeri : KUZCA MAH: KÜRCE MEVKİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:44 02-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : KUZCA MAH: GENELİ ERENTEPE MAH: İNCİRCİK MAH: YAZIR MAH: BELEN MAH: YEŞİLKÖY MAH: ADRASAN SEYLEMİT MEVKİ
Bulunduğu Belediye : ALANYA-CIPLAKLI
Kesintinin Yeri : ALANYA ÇIPLAKLI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:48 02-02-2023
Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA ÇIPLAKLI MAH. ÇARŞAMBA CAD.
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-EVRENSEKI
Kesintinin Yeri : EVRENSEKİ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:23 02-02-2023
Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-COLAKLI
Kesintinin Yeri : ÇOLAKLI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:00 02-02-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : ALANYA-AVSALLAR
Kesintinin Yeri : ALANYA AVSALLAR MAH. SAAT KULESİ YANI
Kesinti Başlangıç Tarihi :12:43 02-02-2023
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA AVSALLAR MAH. SAAT KULESİ CİVARI, BAYSAL SOK. SARAÇ SOK. CENGİZ AKAY SOK.
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : ÖRENŞEHİR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :12:53 02-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : BEŞKONAK MAHALLESİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:59 02-02-2023
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : YURTPINAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:22 02-02-2023
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : SERIK
Kesintinin Yeri : MERKEZ MAH
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:06 02-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : MERKEZ ÇINARALTI VE ÇEVRESİ KISMEN
Bulunduğu Belediye : ALANYA-TOSMUR
Kesintinin Yeri : ALANYA TOSMUR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:07 02-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA TOSMUR MAH.
Bulunduğu Belediye : SERIK
Kesintinin Yeri : BELPINAR MAH
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:25 02-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : BELPINAR MAH.
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-TASAGIL
Kesintinin Yeri : TAŞAĞIL MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:30 02-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : HOCALAR ÖZVADİ
Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : yenidoğan mh
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:55 02-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : GÖÇERLER MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:17 02-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :