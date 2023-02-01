ASAT Antalya su kesintisi: 2 Şubat Antalya su kesintisi listesi!
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ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 2 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...
Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 2 ŞubatAntalya su kesintisi saatleri...
ANTALYA SU KESİNTİLERİ
Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : BEŞKONAK MAHALLESİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:50 01-02-2023
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : KONYAALTI BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : HİSARÇANDIR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:29 01-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : HİSARÇANDIR MAH.
Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : ZAFER MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:58 01-02-2023
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-KOY
Kesintinin Yeri : YAZIR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:17 01-02-2023
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : GAZİPAŞA-KÖY
Kesintinin Yeri : KIRAHMETLER MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:34 01-02-2023
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler : kırahmetler
Bulunduğu Belediye : SERIK-KOY
Kesintinin Yeri : HACIOSMANLAR MAH
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:43 01-02-2023
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler : HACIOSMANLAR
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA SOĞUKPINAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:57 01-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA SOĞUKPINAR MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA BURÇAKLAR MAH. ZEYTİNBÜKÜ MEVKİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:59 01-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA BURÇAKLAR MAH. ZEYTİNBÜKÜ MEVKİ
Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : ÜNSAL MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:22 01-02-2023
Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ÜNSAL MAH.
Bulunduğu Belediye : KEMER
Kesintinin Yeri : ÇAYBAŞI CAD MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CAD 1. CADDE VE 2. CADDE
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:58 01-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ÇAYBAŞI CAD MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CAD 1. CADDE VE 2. CADDE
Bulunduğu Belediye : ALANYA-TOSMUR
Kesintinin Yeri : ALANYA TOSMUR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:41 01-02-2023
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA TOSMUR MAH. HAPILLAR CAD.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA HACIKERİMLER MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:49 01-02-2023
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA HACIKERİMLER MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-AVSALLAR
Kesintinin Yeri : ALANYA AVSALLAR MAH. KUYUSIRTI CAD.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:20 01-02-2023
Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA AVSALLAR MAH.
Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : SEDİR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:27 01-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : AYDOĞMUŞ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:35 01-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :