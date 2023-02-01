ASAT Antalya su kesintisi: 2 Şubat Antalya su kesintisi listesi!

ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 2 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...

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Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 2 ŞubatAntalya su kesintisi saatleri...

ANTALYA SU KESİNTİLERİ

Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : BEŞKONAK MAHALLESİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:50 01-02-2023

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : KONYAALTI BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : HİSARÇANDIR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:29 01-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : HİSARÇANDIR MAH.

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ZAFER MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:58 01-02-2023

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-KOY

Kesintinin Yeri : YAZIR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:17 01-02-2023

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : GAZİPAŞA-KÖY

Kesintinin Yeri : KIRAHMETLER MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:34 01-02-2023

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : kırahmetler

Bulunduğu Belediye : SERIK-KOY

Kesintinin Yeri : HACIOSMANLAR MAH

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:43 01-02-2023

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : HACIOSMANLAR

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA SOĞUKPINAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:57 01-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA SOĞUKPINAR MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA BURÇAKLAR MAH. ZEYTİNBÜKÜ MEVKİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:59 01-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA BURÇAKLAR MAH. ZEYTİNBÜKÜ MEVKİ

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ÜNSAL MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:22 01-02-2023

Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ÜNSAL MAH.

Bulunduğu Belediye : KEMER

Kesintinin Yeri : ÇAYBAŞI CAD MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CAD 1. CADDE VE 2. CADDE

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:58 01-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ÇAYBAŞI CAD MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CAD 1. CADDE VE 2. CADDE

Bulunduğu Belediye : ALANYA-TOSMUR

Kesintinin Yeri : ALANYA TOSMUR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:41 01-02-2023

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA TOSMUR MAH. HAPILLAR CAD.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA HACIKERİMLER MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:49 01-02-2023

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA HACIKERİMLER MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-AVSALLAR

Kesintinin Yeri : ALANYA AVSALLAR MAH. KUYUSIRTI CAD.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:20 01-02-2023

Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA AVSALLAR MAH.

Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : SEDİR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:27 01-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : AYDOĞMUŞ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:35 01-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :