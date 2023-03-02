ASAT Antalya su kesintisi: 2 Mart Antalya su kesintisi listesi!

ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 2 Mart Ankara su kesintisi saatleri...

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Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 2 Mart Antalya su kesintisi saatleri...

ANTALYA SU KESİNTİLERİ

Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA GÖZÜKÜÇÜKLÜ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :07:42 02-03-2023

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA GÖZÜKÜÇÜKLÜ MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KONAKLI

Kesintinin Yeri : ALANYA KONAKLI MAH. KEKİK YAĞI FABRİKASI ALTINDA KAVŞAKTA

Kesinti Başlangıç Tarihi :07:45 02-03-2023

Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı

Kesintiden Etkilenen Yerler : KONAKLI MAH.3008 SOK.3009 SOK. KEKİKYAĞ SOK.

Bulunduğu Belediye : SERIK-BELEK

Kesintinin Yeri : belek mah

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:42 02-03-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : belek mah

Bulunduğu Belediye : SERIK-KADRIYE

Kesintinin Yeri : kadriye mah

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:44 02-03-2023

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler : kadriye mah

Bulunduğu Belediye : ELMALI-AKCAY

Kesintinin Yeri : AKÇAY

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:55 02-03-2023

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-COLAKLI

Kesintinin Yeri : ÇOLAKLI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :12:43 02-03-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-GUNDOGDU

Kesintinin Yeri : GÜNDOĞDU MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :12:44 02-03-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : OBA

Kesintinin Yeri : ALANYA OBA KARAKOCALI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:07 02-03-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA OBA KARAKOCALI MAH.

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-ILICA

Kesintinin Yeri : GÖMEÇLİ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:12 02-03-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : YENİGÜN MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :17:24 02-03-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :