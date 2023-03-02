ASAT Antalya su kesintisi: 2 Mart Antalya su kesintisi listesi!
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ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 2 Mart Ankara su kesintisi saatleri...
Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 2 Mart Antalya su kesintisi saatleri...
ANTALYA SU KESİNTİLERİ
Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA GÖZÜKÜÇÜKLÜ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :07:42 02-03-2023
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA GÖZÜKÜÇÜKLÜ MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KONAKLI
Kesintinin Yeri : ALANYA KONAKLI MAH. KEKİK YAĞI FABRİKASI ALTINDA KAVŞAKTA
Kesinti Başlangıç Tarihi :07:45 02-03-2023
Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı
Kesintiden Etkilenen Yerler : KONAKLI MAH.3008 SOK.3009 SOK. KEKİKYAĞ SOK.
Bulunduğu Belediye : SERIK-BELEK
Kesintinin Yeri : belek mah
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:42 02-03-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : belek mah
Bulunduğu Belediye : SERIK-KADRIYE
Kesintinin Yeri : kadriye mah
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:44 02-03-2023
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler : kadriye mah
Bulunduğu Belediye : ELMALI-AKCAY
Kesintinin Yeri : AKÇAY
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:55 02-03-2023
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-COLAKLI
Kesintinin Yeri : ÇOLAKLI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :12:43 02-03-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-GUNDOGDU
Kesintinin Yeri : GÜNDOĞDU MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :12:44 02-03-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : OBA
Kesintinin Yeri : ALANYA OBA KARAKOCALI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:07 02-03-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA OBA KARAKOCALI MAH.
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-ILICA
Kesintinin Yeri : GÖMEÇLİ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:12 02-03-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : YENİGÜN MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :17:24 02-03-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :