ASAT Antalya su kesintisi: 18 Mart 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!

ANTALYA (Haberler.com) - Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 18 Mart Cuma günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 18 Mart Antalya su kesintisi saatleri...

18 MART ANTALYA SU KESİNTİLERİ

Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-YELTEN

Kesintinin Yeri : YELTEN MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:18 16-03-2022

Kesintinin Nedeni : Vana Tamiratı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-TURKLER

Kesintinin Yeri : ALANYA TÜRKLAR MAH. KÖLE HASAN MEVKİ ÇÖP TESİSİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:31 16-03-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA TÜRKLAR MAH. KÖLE HASAN MEVKİ ÇÖP TESİSİ

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA SOĞUKPINAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:35 16-03-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA SOĞUKPINAR MAH.

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Bulunduğu Belediye : GAZİPAŞA

Kesintinin Yeri : PAZARCI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:32 17-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-KOY

Kesintinin Yeri : İNCİRCİK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:30 17-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : ELMALI

Kesintinin Yeri : YENİ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:29 17-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-YESILYAYLA

Kesintinin Yeri : YEŞİLYAYLA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:44 17-03-2022

Kesintinin Nedeni : Vana Tamiratı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : KONYAALTI BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : OGRETMENEVLERI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :07:27 18-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-SARILAR

Kesintinin Yeri : SARILAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:24 18-03-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KONAKLI

Kesintinin Yeri : ALANYA KONAKLI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:25 18-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KONAKLI MAH.

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Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : GÜZELYURT MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:01 18-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : KIZILLI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:09 18-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ERMENEK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:17 18-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : BARAJ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:40 18-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : BARAJ MAH.

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