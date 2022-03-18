ASAT Antalya su kesintisi: 18 Mart 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!
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ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 18 Mart Cuma günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 18 Mart Antalya su kesintisi saatleri...
ANTALYA (Haberler.com) - Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 18 Mart Cuma günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 18 Mart Antalya su kesintisi saatleri...
18 MART ANTALYA SU KESİNTİLERİ
Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-YELTEN
Kesintinin Yeri : YELTEN MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:18 16-03-2022
Kesintinin Nedeni : Vana Tamiratı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-TURKLER
Kesintinin Yeri : ALANYA TÜRKLAR MAH. KÖLE HASAN MEVKİ ÇÖP TESİSİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:31 16-03-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA TÜRKLAR MAH. KÖLE HASAN MEVKİ ÇÖP TESİSİ
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA SOĞUKPINAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:35 16-03-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA SOĞUKPINAR MAH.
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Bulunduğu Belediye : GAZİPAŞA
Kesintinin Yeri : PAZARCI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:32 17-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-KOY
Kesintinin Yeri : İNCİRCİK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:30 17-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : ELMALI
Kesintinin Yeri : YENİ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:29 17-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-YESILYAYLA
Kesintinin Yeri : YEŞİLYAYLA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:44 17-03-2022
Kesintinin Nedeni : Vana Tamiratı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KONYAALTI BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : OGRETMENEVLERI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :07:27 18-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-SARILAR
Kesintinin Yeri : SARILAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:24 18-03-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KONAKLI
Kesintinin Yeri : ALANYA KONAKLI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:25 18-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KONAKLI MAH.
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Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : GÜZELYURT MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:01 18-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : KIZILLI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:09 18-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : ERMENEK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:17 18-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : BARAJ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:40 18-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : BARAJ MAH.