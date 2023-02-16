ASAT Antalya su kesintisi: 16 Şubat Antalya su kesintisi listesi!
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ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 16 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...
Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 16 Şubat Antalya su kesintisi saatleri...
ANTALYA SU KESİNTİLERİ
Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA ÇAMLICA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:28 16-02-2023
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA ÇAMLICA MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA FAKIRCALI MAH. KAŞLIOĞLU SOK.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:21 14-02-2023
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA FAKIRCALI MAHALLESİ VE ÇAMLICA MAHALLESİ
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA ŞIHLAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:13 14-02-2023
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA ŞIHLAR MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA KOCAOĞLANLI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:14 14-02-2023
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KOCAOĞLANLI MAH.
Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : DÜDENBAŞI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:52 16-02-2023
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : ALANYA
Kesintinin Yeri : ALANYA TEPE MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:36 16-02-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA TEPE MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA
Kesintinin Yeri : ALANYA SUGÖZÜ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:39 16-02-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA SUGÖZÜ MAH.
Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : KUMKÖY MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :12:44 16-02-2023
Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı
Kesintiden Etkilenen Yerler : KUMKÖY MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA KARAMANLAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:28 16-02-2023
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KARAMANLAR MAH.
Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : HABİBLER MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:43 16-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : DUACI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:47 16-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : ALTINTAŞ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:39 16-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA PAŞAKÖY MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:44 16-02-2023
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA PAŞAKÖY MAH.
Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-ADRASAN
Kesintinin Yeri : ADRASAN MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:48 16-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : VARSAK BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : GAZİLER MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:04 16-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT
Kesintinin Yeri : SORGUN MAHALLESİ.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:30 16-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :