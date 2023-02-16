ASAT Antalya su kesintisi: 16 Şubat Antalya su kesintisi listesi!

ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 16 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...

Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 16 Şubat Antalya su kesintisi saatleri...

ANTALYA SU KESİNTİLERİ

Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA ÇAMLICA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:28 16-02-2023

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA ÇAMLICA MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA FAKIRCALI MAH. KAŞLIOĞLU SOK.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:21 14-02-2023

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA FAKIRCALI MAHALLESİ VE ÇAMLICA MAHALLESİ

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA ŞIHLAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:13 14-02-2023

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA ŞIHLAR MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA KOCAOĞLANLI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:14 14-02-2023

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KOCAOĞLANLI MAH.

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : DÜDENBAŞI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:52 16-02-2023

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : ALANYA TEPE MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:36 16-02-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA TEPE MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : ALANYA SUGÖZÜ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:39 16-02-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA SUGÖZÜ MAH.

Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : KUMKÖY MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :12:44 16-02-2023

Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı

Kesintiden Etkilenen Yerler : KUMKÖY MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA KARAMANLAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:28 16-02-2023

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KARAMANLAR MAH.

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : HABİBLER MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:43 16-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : DUACI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:47 16-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ALTINTAŞ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:39 16-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA PAŞAKÖY MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:44 16-02-2023

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA PAŞAKÖY MAH.

Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-ADRASAN

Kesintinin Yeri : ADRASAN MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:48 16-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : VARSAK BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : GAZİLER MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:04 16-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT

Kesintinin Yeri : SORGUN MAHALLESİ.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:30 16-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :