ASAT Antalya su kesintisi: 16 Mart 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!

ANTALYA (Haberler.com) - Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 16 Mart Çarşamba günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 16 Mart Antalya su kesintisi saatleri...

16 MART ANTALYA SU KESİNTİLERİ

Bulunduğu Belediye : KEMER

Kesintinin Yeri : ÇAMYUVA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :07:57 16-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA İMAMLI MAH. MERKEZ OKUL İLERİSİNDE

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:18 16-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA İMAMLI MAH.

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Bulunduğu Belediye : FINIKE

Kesintinin Yeri : İSKELE MAH

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:23 16-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : İSKELE MAH

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Bulunduğu Belediye : ÇALKAYA BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : GUZELYURT MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:25 16-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : güzelyut

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Bulunduğu Belediye : SERIK-BELEK

Kesintinin Yeri : BELEK MAHALLESİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:50 16-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : BELEK MAH. ESKİ BELEDİYE BİNASI ÇEVRESİ

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Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : GUVENLIK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:51 16-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : KONYAALTI BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : UNCALI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:57 16-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : HUSNU KARAKAS MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:16 16-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-YELTEN

Kesintinin Yeri : YELTEN MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:18 16-03-2022

Kesintinin Nedeni : Vana Tamiratı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : KONYAALTI BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : CAKIRLAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:21 16-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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