ASAT Antalya su kesintisi: 16 Mart 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!
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ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 8 Mart Çarşamba günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 16 Mart Antalya su kesintisi saatleri...
ANTALYA (Haberler.com) - Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 16 Mart Çarşamba günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 16 Mart Antalya su kesintisi saatleri...
16 MART ANTALYA SU KESİNTİLERİ
Bulunduğu Belediye : KEMER
Kesintinin Yeri : ÇAMYUVA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :07:57 16-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA İMAMLI MAH. MERKEZ OKUL İLERİSİNDE
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:18 16-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA İMAMLI MAH.
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Bulunduğu Belediye : FINIKE
Kesintinin Yeri : İSKELE MAH
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:23 16-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : İSKELE MAH
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Bulunduğu Belediye : ÇALKAYA BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : GUZELYURT MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:25 16-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : güzelyut
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Bulunduğu Belediye : SERIK-BELEK
Kesintinin Yeri : BELEK MAHALLESİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:50 16-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : BELEK MAH. ESKİ BELEDİYE BİNASI ÇEVRESİ
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Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : GUVENLIK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:51 16-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KONYAALTI BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : UNCALI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:57 16-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : HUSNU KARAKAS MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:16 16-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-YELTEN
Kesintinin Yeri : YELTEN MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:18 16-03-2022
Kesintinin Nedeni : Vana Tamiratı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KONYAALTI BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : CAKIRLAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:21 16-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :