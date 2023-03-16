ASAT Antalya su kesintisi: 16-17 Mart Antalya su kesintisi listesi!

ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 17 Mart Ankara su kesintisi saatleri...

Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 17 Mart Antalya su kesintisi saatleri...

ANTALYA SU KESİNTİLERİ

Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Bulunduğu Belediye : SERIK

Kesintinin Yeri : SERİK GENEL

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:25 15-03-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : MERKEZ- ORTA MAH- GEDİK - KÖKEZ - YENİ MAH. AKÇAALAN- CUMHURİYET -BELPINAR- KÜRÜŞ

Bulunduğu Belediye : KAŞ-KÖY

Kesintinin Yeri : GÖKÇEYAZI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:09 15-03-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ELİKESİK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:24 16-03-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : ELİKESİK MAH.

Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : FATİH MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:13 16-03-2023

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : fatih mah. macun sogucaksu mah

Bulunduğu Belediye : ALANYA-MAHMUTLAR

Kesintinin Yeri : ALANYA MAHMUTLAR MAH. ANA DEPO ALTINDAKİ MOTOR

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:02 16-03-2023

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA MAHMUTLAR MAH. YUKARI MAH. KÜVES, RECEPLİ, SANAYİ CİVARI VE ÜST KISIMLARI

Bulunduğu Belediye : KEMER

Kesintinin Yeri : MAHALLE GENELİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:05 16-03-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : MAHALLE GENELİ

Bulunduğu Belediye : KORKUTELI

Kesintinin Yeri : KORKUTELİ YENİ MAHALLE

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:23 16-03-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : YENİ MAHALLE GENELİ

Bulunduğu Belediye : ALANYA-MAHMUTLAR

Kesintinin Yeri : ALANYA MAHMUTLAR MAH. SARIHASANLI MEVKİİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:05 16-03-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA MAHMUTLAR MAH.