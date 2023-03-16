ASAT Antalya su kesintisi: 16-17 Mart Antalya su kesintisi listesi!
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ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 17 Mart Ankara su kesintisi saatleri...
Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 17 Mart Antalya su kesintisi saatleri...
ANTALYA SU KESİNTİLERİ
Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Bulunduğu Belediye : SERIK
Kesintinin Yeri : SERİK GENEL
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:25 15-03-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : MERKEZ- ORTA MAH- GEDİK - KÖKEZ - YENİ MAH. AKÇAALAN- CUMHURİYET -BELPINAR- KÜRÜŞ
Bulunduğu Belediye : KAŞ-KÖY
Kesintinin Yeri : GÖKÇEYAZI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:09 15-03-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ELİKESİK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:24 16-03-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : ELİKESİK MAH.
Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : FATİH MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:13 16-03-2023
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler : fatih mah. macun sogucaksu mah
Bulunduğu Belediye : ALANYA-MAHMUTLAR
Kesintinin Yeri : ALANYA MAHMUTLAR MAH. ANA DEPO ALTINDAKİ MOTOR
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:02 16-03-2023
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA MAHMUTLAR MAH. YUKARI MAH. KÜVES, RECEPLİ, SANAYİ CİVARI VE ÜST KISIMLARI
Bulunduğu Belediye : KEMER
Kesintinin Yeri : MAHALLE GENELİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:05 16-03-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : MAHALLE GENELİ
Bulunduğu Belediye : KORKUTELI
Kesintinin Yeri : KORKUTELİ YENİ MAHALLE
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:23 16-03-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : YENİ MAHALLE GENELİ
Bulunduğu Belediye : ALANYA-MAHMUTLAR
Kesintinin Yeri : ALANYA MAHMUTLAR MAH. SARIHASANLI MEVKİİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:05 16-03-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA MAHMUTLAR MAH.