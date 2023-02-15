ASAT Antalya su kesintisi: 15 Şubat Antalya su kesintisi listesi!

ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 15 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...

Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 15 Şubat Antalya su kesintisi saatleri...

ANTALYA SU KESİNTİLERİ

Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA ÇAMLICA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :07:54 14-02-2023

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA ÇAMLICA MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA FAKIRCALI MAH. KAŞLIOĞLU SOK.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:21 14-02-2023

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA FAKIRCALI MAHALLESİ VE ÇAMLICA MAHALLESİ

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA ŞIHLAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:13 14-02-2023

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA ŞIHLAR MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA KOCAOĞLANLI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:14 14-02-2023

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KOCAOĞLANLI MAH.

Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : YEŞİLBAYIR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:13 15-02-2023

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler : geniş çaplı

Bulunduğu Belediye : ALANYA-TURKLER

Kesintinin Yeri : ALANYA TÜRKLER MAH. YANIKLAR DEPO

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:53 15-02-2023

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA TÜRKLER MAH.

Bulunduğu Belediye : SERIK-BELEK

Kesintinin Yeri : BELEK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:51 15-02-2023

Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı

Kesintiden Etkilenen Yerler : BELEK MAH MAXROYAL LOJMANI

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : DÜDENBAŞI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:41 15-02-2023

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler : DÜDENBAŞI MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KONAKLI

Kesintinin Yeri : ALANYA KONAKLI MAH. BEYAZIT CAD.

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:35 15-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KONAKLI MAH.

Bulunduğu Belediye : KEMER

Kesintinin Yeri : MERKEZ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:01 15-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : ÇALKAYA BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : GUZELYURT MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:26 15-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : GUZELYURT MAH.

Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : 19077 SOKAK

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:05 15-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : FATİH MAH , MACUN MAH , KONAK MAH ,

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : YUKARI IŞIKLAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :17:26 15-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : GAZİLER MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :17:51 15-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :