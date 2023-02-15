ASAT Antalya su kesintisi: 15 Şubat Antalya su kesintisi listesi!
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ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 15 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...
Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 15 Şubat Antalya su kesintisi saatleri...
ANTALYA SU KESİNTİLERİ
Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA ÇAMLICA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :07:54 14-02-2023
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA ÇAMLICA MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA FAKIRCALI MAH. KAŞLIOĞLU SOK.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:21 14-02-2023
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA FAKIRCALI MAHALLESİ VE ÇAMLICA MAHALLESİ
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA ŞIHLAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:13 14-02-2023
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA ŞIHLAR MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA KOCAOĞLANLI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:14 14-02-2023
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KOCAOĞLANLI MAH.
Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : YEŞİLBAYIR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:13 15-02-2023
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler : geniş çaplı
Bulunduğu Belediye : ALANYA-TURKLER
Kesintinin Yeri : ALANYA TÜRKLER MAH. YANIKLAR DEPO
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:53 15-02-2023
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA TÜRKLER MAH.
Bulunduğu Belediye : SERIK-BELEK
Kesintinin Yeri : BELEK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:51 15-02-2023
Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı
Kesintiden Etkilenen Yerler : BELEK MAH MAXROYAL LOJMANI
Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : DÜDENBAŞI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:41 15-02-2023
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler : DÜDENBAŞI MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KONAKLI
Kesintinin Yeri : ALANYA KONAKLI MAH. BEYAZIT CAD.
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:35 15-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KONAKLI MAH.
Bulunduğu Belediye : KEMER
Kesintinin Yeri : MERKEZ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:01 15-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : ÇALKAYA BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : GUZELYURT MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:26 15-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : GUZELYURT MAH.
Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : 19077 SOKAK
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:05 15-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : FATİH MAH , MACUN MAH , KONAK MAH ,
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : YUKARI IŞIKLAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :17:26 15-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : GAZİLER MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :17:51 15-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :