ASAT Antalya su kesintisi: 15 Mart 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!
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ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 15 Mart Salı günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 15 Mart Antalya su kesintisi saatleri...
ANTALYA (Haberler.com) - Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 15 Mart Salı günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 15 Mart Antalya su kesintisi saatleri...
15 MART ANTALYA SU KESİNTİLERİ
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA MAHMUTSEYDİ MAH. KURUÇAY MEVKİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :12:03 14-03-2022
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA MAHMUTSEYDİ MAH.
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-GUNDOGDU
Kesintinin Yeri : GÜNDOĞDU MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:28 15-03-2022
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : YENIKOY MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:30 15-03-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler : KIZILLI BAŞKÖY KÖMÜRCÜLER YENİKÖY YIĞMALAR ÇIPLAKLI
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Bulunduğu Belediye : ELMALI
Kesintinin Yeri : KARYAĞDI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:20 15-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : YENİ MAH
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-SİDE
Kesintinin Yeri : SİDE MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:29 15-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : ERMENEK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:40 15-03-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : AYDOĞMUŞ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:46 15-03-2022
Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-KOY
Kesintinin Yeri : BAYATBADEMLERİ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:53 15-03-2022
Kesintinin Nedeni : Vana Tamiratı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-KOY
Kesintinin Yeri : HIZIRKAHYA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:56 15-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : SERIK
Kesintinin Yeri : GEDİK ORTA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:58 15-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : GEDİK ORTA MAH. KISMEN
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Bulunduğu Belediye : SERIK-CANDIR
Kesintinin Yeri : ÇANDIR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:02 14-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ÇANDIR KISMİ
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Bulunduğu Belediye : SERIK
Kesintinin Yeri : EMİNCELER MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:04 15-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : EMİNCELER MAH
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Bulunduğu Belediye : SERIK
Kesintinin Yeri : CUMALI MAH
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:04 15-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : CUMALI MAH KISMEN
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-ILICA
Kesintinin Yeri : ILICA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:09 15-03-2022
Kesintinin Nedeni : Vana Tamiratı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ILICA KOMPLE-GÜLTEPE MAH