ASAT Antalya su kesintisi: 15 Mart 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!

ANTALYA (Haberler.com) - Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 15 Mart Salı günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 15 Mart Antalya su kesintisi saatleri...

15 MART ANTALYA SU KESİNTİLERİ

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA MAHMUTSEYDİ MAH. KURUÇAY MEVKİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :12:03 14-03-2022

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA MAHMUTSEYDİ MAH.

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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-GUNDOGDU

Kesintinin Yeri : GÜNDOĞDU MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:28 15-03-2022

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : YENIKOY MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:30 15-03-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler : KIZILLI BAŞKÖY KÖMÜRCÜLER YENİKÖY YIĞMALAR ÇIPLAKLI

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Bulunduğu Belediye : ELMALI

Kesintinin Yeri : KARYAĞDI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:20 15-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : YENİ MAH

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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-SİDE

Kesintinin Yeri : SİDE MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:29 15-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ERMENEK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:40 15-03-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : AYDOĞMUŞ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:46 15-03-2022

Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-KOY

Kesintinin Yeri : BAYATBADEMLERİ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:53 15-03-2022

Kesintinin Nedeni : Vana Tamiratı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-KOY

Kesintinin Yeri : HIZIRKAHYA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:56 15-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : SERIK

Kesintinin Yeri : GEDİK ORTA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:58 15-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : GEDİK ORTA MAH. KISMEN

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Bulunduğu Belediye : SERIK-CANDIR

Kesintinin Yeri : ÇANDIR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:02 14-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ÇANDIR KISMİ

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Bulunduğu Belediye : SERIK

Kesintinin Yeri : EMİNCELER MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:04 15-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : EMİNCELER MAH

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Bulunduğu Belediye : SERIK

Kesintinin Yeri : CUMALI MAH

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:04 15-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : CUMALI MAH KISMEN

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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-ILICA

Kesintinin Yeri : ILICA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:09 15-03-2022

Kesintinin Nedeni : Vana Tamiratı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ILICA KOMPLE-GÜLTEPE MAH

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