ASAT Antalya su kesintisi: 15-16 Mart Antalya su kesintisi listesi!
Gündem Haberleri
ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 16 Mart Ankara su kesintisi saatleri...
Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 16 Mart Antalya su kesintisi saatleri...
ANTALYA SU KESİNTİLERİ
Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : aksu nun tamamı
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:57 15-03-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : boztepe mah ,macun mah , barbaros mah , konak mah, fatih mah , aksu nun tamamı
Bulunduğu Belediye : SERIK-BOGAZKENT
Kesintinin Yeri : BOĞAZKENT MAH
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:03 15-03-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : BOĞAZKENT MAH
Bulunduğu Belediye : ALANYA-MAHMUTLAR
Kesintinin Yeri : MAHMUTLAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:13 15-03-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KESTEL
Kesintinin Yeri : KESTEL MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:16 15-03-2023
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KARGICAK
Kesintinin Yeri : KARGICAK MAHALLESİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:18 15-03-2023
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALİEFENDİ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:19 15-03-2023
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : İSHAKLI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:20 15-03-2023
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : İSPATLI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:20 15-03-2023
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : YAYLALI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:22 15-03-2023
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : SERIK
Kesintinin Yeri : SERİK GENEL
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:25 15-03-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : MERKEZ- ORTA MAH- GEDİK - KÖKEZ - YENİ MAH. AKÇAALAN- CUMHURİYET -BELPINAR- KÜRÜŞ
Bulunduğu Belediye : ALANYA-TURKLER
Kesintinin Yeri : ALANYA TÜRKLER MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:04 15-03-2023
Kesintinin Nedeni : Vana Tamiratı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA TÜRKLER MAH.
Bulunduğu Belediye : KAŞ-KÖY
Kesintinin Yeri : GÖKÇEYAZI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:09 15-03-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : KONYAALTI BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : TOROS MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:14 15-03-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :