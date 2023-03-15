ASAT Antalya su kesintisi: 15-16 Mart Antalya su kesintisi listesi!

ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 16 Mart Ankara su kesintisi saatleri...

Antalya'da bir kişi 10 yaşındaki kuzenini bıçaklayıp öldürdü, 3 yakınını yaraladı

Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 16 Mart Antalya su kesintisi saatleri...

ANTALYA SU KESİNTİLERİ

Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : aksu nun tamamı

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:57 15-03-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : boztepe mah ,macun mah , barbaros mah , konak mah, fatih mah , aksu nun tamamı

Bulunduğu Belediye : SERIK-BOGAZKENT

Kesintinin Yeri : BOĞAZKENT MAH

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:03 15-03-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : BOĞAZKENT MAH

Bulunduğu Belediye : ALANYA-MAHMUTLAR

Kesintinin Yeri : MAHMUTLAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:13 15-03-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KESTEL

Kesintinin Yeri : KESTEL MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:16 15-03-2023

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KARGICAK

Kesintinin Yeri : KARGICAK MAHALLESİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:18 15-03-2023

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALİEFENDİ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:19 15-03-2023

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : İSHAKLI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:20 15-03-2023

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : İSPATLI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:20 15-03-2023

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : YAYLALI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:22 15-03-2023

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : SERIK

Kesintinin Yeri : SERİK GENEL

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:25 15-03-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : MERKEZ- ORTA MAH- GEDİK - KÖKEZ - YENİ MAH. AKÇAALAN- CUMHURİYET -BELPINAR- KÜRÜŞ

Bulunduğu Belediye : ALANYA-TURKLER

Kesintinin Yeri : ALANYA TÜRKLER MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:04 15-03-2023

Kesintinin Nedeni : Vana Tamiratı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA TÜRKLER MAH.

Bulunduğu Belediye : KAŞ-KÖY

Kesintinin Yeri : GÖKÇEYAZI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:09 15-03-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : KONYAALTI BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : TOROS MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:14 15-03-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :