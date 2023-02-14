ASAT Antalya su kesintisi: 14 Şubat Antalya su kesintisi listesi!
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ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 14 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...
Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 14 Şubat Antalya su kesintisi saatleri...
ANTALYA SU KESİNTİLERİ
Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA ÇAMLICA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :07:54 14-02-2023
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA ÇAMLICA MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA FAKIRCALI MAH. KAŞLIOĞLU SOK.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:21 14-02-2023
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA FAKIRCALI MAHALLESİ VE ÇAMLICA MAHALLESİ
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA SABURLAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:37 14-02-2023
Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA SABURLAR MAH.
Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : DÜDENBAŞI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:06 14-02-2023
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler : DÜDENBAŞI MAH.
Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : FATİH MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:13 14-02-2023
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler : FATİH MAH. barbaros mah. macun mah
Bulunduğu Belediye : DOSEMEALTI-KOY
Kesintinin Yeri : ILICA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:14 14-02-2023
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : ALTINKALE MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:47 14-02-2023
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALTINKALE MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-CIKCILLI
Kesintinin Yeri : ALANYA CİKCİLLİ MAH. HACIBABA MEZARLIĞI ALT KISMI
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:51 14-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA CİKCİLLİ MAH. VE OBA MAH.
Bulunduğu Belediye : ELMALI
Kesintinin Yeri : YENİ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:01 14-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : DUA YOKUŞU İLE KOCAPINAR CADDESİ ARASI,KARYAĞDI MAH
Bulunduğu Belediye : ALANYA-TURKLER
Kesintinin Yeri : ALANYA TÜRKLER MAH. YANIKLAR DEPO İÇİNDEKİ VANA
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:19 14-02-2023
Kesintinin Nedeni : Vana Tamiratı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA TÜRKLER MAH.
Bulunduğu Belediye : OBA
Kesintinin Yeri : ALANYA OBA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:32 14-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA OBA MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA
Kesintinin Yeri : ALANYA BEKTAŞ MAH. TERAS MARKET CİVARI
Kesinti Başlangıç Tarihi :12:20 14-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA BEKTAŞ MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA
Kesintinin Yeri : ALANYA BÜYÜK HASBAHÇE MAH. TAVŞANDAMI SOK.
Kesinti Başlangıç Tarihi :12:25 14-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA BÜYÜK HASBAHÇE MAH. TAVŞANDAMI SOK.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA ŞIHLAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:13 14-02-2023
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA ŞIHLAR MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA KOCAOĞLANLI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:14 14-02-2023
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KOCAOĞLANLI MAH.
Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : CUMHURİYET MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:56 14-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : CUMHURİYET MAH.
Bulunduğu Belediye : AKSU-KARAOZ
Kesintinin Yeri : KARAÖZ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:01 14-02-2023
Kesintinin Nedeni : Scada Çalışması
Kesintiden Etkilenen Yerler : KARAÖZ MAH.
Bulunduğu Belediye : KONYAALTI BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : LİMAN MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:36 14-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : LİMAN MAH.
Bulunduğu Belediye : SERIK-YUKARI KOCAYATAK
Kesintinin Yeri : YUKARIKOCAYATAK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:21 14-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : YUKARIKOCAYATAK MAH
Bulunduğu Belediye : SERIK-KOY
Kesintinin Yeri : AŞAĞIKOCAYATAK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:21 14-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : AŞAĞIKOCAYATAK MAH
Bulunduğu Belediye : SERIK-KOY
Kesintinin Yeri : KOZAAĞACI MAH
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:22 14-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : TRT KOZAAĞACI MAH