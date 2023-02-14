ASAT Antalya su kesintisi: 14 Şubat Antalya su kesintisi listesi!

ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 14 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...

Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 14 Şubat Antalya su kesintisi saatleri...

ANTALYA SU KESİNTİLERİ

Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA ÇAMLICA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :07:54 14-02-2023

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA ÇAMLICA MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA FAKIRCALI MAH. KAŞLIOĞLU SOK.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:21 14-02-2023

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA FAKIRCALI MAHALLESİ VE ÇAMLICA MAHALLESİ

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA SABURLAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:37 14-02-2023

Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA SABURLAR MAH.

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : DÜDENBAŞI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:06 14-02-2023

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler : DÜDENBAŞI MAH.

Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : FATİH MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:13 14-02-2023

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler : FATİH MAH. barbaros mah. macun mah

Bulunduğu Belediye : DOSEMEALTI-KOY

Kesintinin Yeri : ILICA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:14 14-02-2023

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ALTINKALE MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:47 14-02-2023

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALTINKALE MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-CIKCILLI

Kesintinin Yeri : ALANYA CİKCİLLİ MAH. HACIBABA MEZARLIĞI ALT KISMI

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:51 14-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA CİKCİLLİ MAH. VE OBA MAH.

Bulunduğu Belediye : ELMALI

Kesintinin Yeri : YENİ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:01 14-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : DUA YOKUŞU İLE KOCAPINAR CADDESİ ARASI,KARYAĞDI MAH

Bulunduğu Belediye : ALANYA-TURKLER

Kesintinin Yeri : ALANYA TÜRKLER MAH. YANIKLAR DEPO İÇİNDEKİ VANA

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:19 14-02-2023

Kesintinin Nedeni : Vana Tamiratı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA TÜRKLER MAH.

Bulunduğu Belediye : OBA

Kesintinin Yeri : ALANYA OBA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:32 14-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA OBA MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : ALANYA BEKTAŞ MAH. TERAS MARKET CİVARI

Kesinti Başlangıç Tarihi :12:20 14-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA BEKTAŞ MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : ALANYA BÜYÜK HASBAHÇE MAH. TAVŞANDAMI SOK.

Kesinti Başlangıç Tarihi :12:25 14-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA BÜYÜK HASBAHÇE MAH. TAVŞANDAMI SOK.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA ŞIHLAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:13 14-02-2023

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA ŞIHLAR MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA KOCAOĞLANLI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:14 14-02-2023

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KOCAOĞLANLI MAH.

Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : CUMHURİYET MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:56 14-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : CUMHURİYET MAH.

Bulunduğu Belediye : AKSU-KARAOZ

Kesintinin Yeri : KARAÖZ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:01 14-02-2023

Kesintinin Nedeni : Scada Çalışması

Kesintiden Etkilenen Yerler : KARAÖZ MAH.

Bulunduğu Belediye : KONYAALTI BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : LİMAN MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:36 14-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : LİMAN MAH.

Bulunduğu Belediye : SERIK-YUKARI KOCAYATAK

Kesintinin Yeri : YUKARIKOCAYATAK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:21 14-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : YUKARIKOCAYATAK MAH

Bulunduğu Belediye : SERIK-KOY

Kesintinin Yeri : AŞAĞIKOCAYATAK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:21 14-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : AŞAĞIKOCAYATAK MAH

Bulunduğu Belediye : SERIK-KOY

Kesintinin Yeri : KOZAAĞACI MAH

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:22 14-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : TRT KOZAAĞACI MAH