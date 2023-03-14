ASAT Antalya su kesintisi: 14-15 Mart Antalya su kesintisi listesi!

ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 15 Mart Ankara su kesintisi saatleri...

Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 15 Mart Antalya su kesintisi saatleri...

ANTALYA SU KESİNTİLERİ

Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : ALANYA YASIRALİ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:32 14-03-2023

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA YASIRALİ MAH.

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ODABASI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:57 14-03-2023

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : SAĞİRİN MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:13 14-03-2023

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler :