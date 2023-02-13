ASAT Antalya su kesintisi: 13 Şubat Antalya su kesintisi listesi!
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ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 13 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...
Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 13 Şubat Antalya su kesintisi saatleri...
ANTALYA SU KESİNTİLERİ
Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Bulunduğu Belediye : DOSEMEALTI-KOY
Kesintinin Yeri : ILICA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:03 13-02-2023
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA ÇAMLICA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:06 13-02-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA ÇAMLICA MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA FAKIRCALI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:08 13-02-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA FAKIRCALI MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA SAPADERE MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:09 13-02-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA SAPADERE MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA TIRILAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:09 13-02-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA TIRILAR MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA UĞRAK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:10 13-02-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA UĞRAK MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA ELİKESİK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:12 13-02-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA ELİKESİK MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA MAHMUTSEYDİ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:14 13-02-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA MAHMUTSEYDİ MAH.
Bulunduğu Belediye : KEMER
Kesintinin Yeri : MERKEZ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:33 13-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : DENİZ CAD, YALI CAD, KARAYER CAD, ŞEHİT HASAN YILMAZ CAD
Bulunduğu Belediye : AKSU-KOY
Kesintinin Yeri : GÖKDERE KÖYÜ
Kesinti Başlangıç Tarihi :12:08 13-02-2023
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : ALTINKALE MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :12:38 13-02-2023
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALTINKALE MAH.
Bulunduğu Belediye : AKSU-KARAOZ
Kesintinin Yeri : Hatipler
Kesinti Başlangıç Tarihi :12:56 13-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : ZAFER MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:19 13-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : FEVZİ ÇAKMAK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:29 13-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : ALTINKALE MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:43 13-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KARGICAK
Kesintinin Yeri : ALANYA KARGICAK MAH. DALKILIÇLI SOK.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:51 13-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KARGICAK MAH.
Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : ŞELALE MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:10 13-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : GAZİ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:20 13-02-2023
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-ADRASAN
Kesintinin Yeri : ADRASAN MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:35 13-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : SERIK-KADRIYE
Kesintinin Yeri : KADRİYE MAH
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:35 13-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : KADRİYE MAH- SİTELER MAH İLE AYDINBEY OTEL ARASI KOMPLE
Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : GENÇLİK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:42 13-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : GENÇLİK MAH.
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT
Kesintinin Yeri : SORGUN MAHALLESİ.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:47 13-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : SERIK
Kesintinin Yeri : ORTA MAH GEDİK
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:06 13-02-2023
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler : ORTA MAH GEDİK
Bulunduğu Belediye : SERIK
Kesintinin Yeri : GEDİK MAH
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:06 13-02-2023
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler : GEDİK MAH KISMEN
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA KARAMANLAR SOK.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:08 13-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KARAMANLAR MAH.
Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : KÖMÜRCÜLER MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:23 13-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-COLAKLI
Kesintinin Yeri : ÇOLAKLI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:30 13-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : kople
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-GUNDOGDU
Kesintinin Yeri : GÜNDOĞDU MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:42 13-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : HACIALİLER MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:51 13-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : HACIALİLER MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :17:00 13-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : ALANYA-DEMİRTAŞ
Kesintinin Yeri : ALANYA DEMİRTAŞ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :17:14 13-02-2023
Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA DEMİRTAŞ MAH.