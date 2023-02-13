ASAT Antalya su kesintisi: 13 Şubat Antalya su kesintisi listesi!

ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 13 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...

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Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 13 Şubat Antalya su kesintisi saatleri...

ANTALYA SU KESİNTİLERİ

Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Bulunduğu Belediye : DOSEMEALTI-KOY

Kesintinin Yeri : ILICA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:03 13-02-2023

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA ÇAMLICA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:06 13-02-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA ÇAMLICA MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA FAKIRCALI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:08 13-02-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA FAKIRCALI MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA SAPADERE MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:09 13-02-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA SAPADERE MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA TIRILAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:09 13-02-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA TIRILAR MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA UĞRAK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:10 13-02-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA UĞRAK MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA ELİKESİK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:12 13-02-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA ELİKESİK MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA MAHMUTSEYDİ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:14 13-02-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA MAHMUTSEYDİ MAH.

Bulunduğu Belediye : KEMER

Kesintinin Yeri : MERKEZ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:33 13-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : DENİZ CAD, YALI CAD, KARAYER CAD, ŞEHİT HASAN YILMAZ CAD

Bulunduğu Belediye : AKSU-KOY

Kesintinin Yeri : GÖKDERE KÖYÜ

Kesinti Başlangıç Tarihi :12:08 13-02-2023

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ALTINKALE MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :12:38 13-02-2023

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALTINKALE MAH.

Bulunduğu Belediye : AKSU-KARAOZ

Kesintinin Yeri : Hatipler

Kesinti Başlangıç Tarihi :12:56 13-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ZAFER MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:19 13-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : FEVZİ ÇAKMAK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:29 13-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ALTINKALE MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:43 13-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KARGICAK

Kesintinin Yeri : ALANYA KARGICAK MAH. DALKILIÇLI SOK.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:51 13-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KARGICAK MAH.

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ŞELALE MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:10 13-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : GAZİ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:20 13-02-2023

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-ADRASAN

Kesintinin Yeri : ADRASAN MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:35 13-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : SERIK-KADRIYE

Kesintinin Yeri : KADRİYE MAH

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:35 13-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : KADRİYE MAH- SİTELER MAH İLE AYDINBEY OTEL ARASI KOMPLE

Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : GENÇLİK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:42 13-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : GENÇLİK MAH.

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT

Kesintinin Yeri : SORGUN MAHALLESİ.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:47 13-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : SERIK

Kesintinin Yeri : ORTA MAH GEDİK

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:06 13-02-2023

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler : ORTA MAH GEDİK

Bulunduğu Belediye : SERIK

Kesintinin Yeri : GEDİK MAH

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:06 13-02-2023

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler : GEDİK MAH KISMEN

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA KARAMANLAR SOK.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:08 13-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KARAMANLAR MAH.

Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : KÖMÜRCÜLER MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:23 13-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-COLAKLI

Kesintinin Yeri : ÇOLAKLI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:30 13-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : kople

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-GUNDOGDU

Kesintinin Yeri : GÜNDOĞDU MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:42 13-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : HACIALİLER MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:51 13-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : HACIALİLER MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :17:00 13-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : ALANYA-DEMİRTAŞ

Kesintinin Yeri : ALANYA DEMİRTAŞ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :17:14 13-02-2023

Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA DEMİRTAŞ MAH.