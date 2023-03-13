ASAT Antalya su kesintisi: 13-14 Mart Antalya su kesintisi listesi!
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ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 14 Mart Ankara su kesintisi saatleri...
Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 14 Mart Antalya su kesintisi saatleri...
ANTALYA SU KESİNTİLERİ
Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : TOSLAK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:45 13-03-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ÇAMLICA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:34 13-03-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : BURÇAKLAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:07 13-03-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : GÜNEY MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:08 13-03-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : GÖZÜBÜYÜK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:09 13-03-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : KARAMANLAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:09 13-03-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ORHAN MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:10 13-03-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : YENİCE MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:10 13-03-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : KAYABAŞI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:11 13-03-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : HACIKERİMLER MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:12 13-03-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : YENİKÖY MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:12 13-03-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : TOSLAK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:12 13-03-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ELİKESİK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:13 13-03-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : BADEMAĞACI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:13 13-03-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : HACI MEHMETLİ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:13 13-03-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : MAHMUTSEYDİ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:14 13-03-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : DEREKÖY MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:14 13-03-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : ALANYA-OKURCALAR
Kesintinin Yeri : OKURCALAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:58 13-03-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : GAZIPASA-KAHYALAR
Kesintinin Yeri : Kahlarar Değirmenci Gözü
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:39 13-03-2023
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : OBA
Kesintinin Yeri : ALANYA OBA MAH. CERİTLER SOK.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:39 13-03-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA OBA MAH.
Bulunduğu Belediye : SERIK-KOY
Kesintinin Yeri : ETLER MAH
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:23 13-03-2023
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler : ETLER MAH. HAPILLAR MEVKİİ
Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : KÜTÜKÇÜ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :17:24 13-03-2023
Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : KÜTÜKÇÜ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :17:36 13-03-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :