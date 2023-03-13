ASAT Antalya su kesintisi: 13-14 Mart Antalya su kesintisi listesi!

ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 14 Mart Ankara su kesintisi saatleri...

Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 14 Mart Antalya su kesintisi saatleri...

ANTALYA SU KESİNTİLERİ

Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : TOSLAK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:45 13-03-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ÇAMLICA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:34 13-03-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : BURÇAKLAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:07 13-03-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : GÜNEY MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:08 13-03-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : GÖZÜBÜYÜK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:09 13-03-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : KARAMANLAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:09 13-03-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ORHAN MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:10 13-03-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : YENİCE MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:10 13-03-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : KAYABAŞI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:11 13-03-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : HACIKERİMLER MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:12 13-03-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : YENİKÖY MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:12 13-03-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : TOSLAK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:12 13-03-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ELİKESİK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:13 13-03-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : BADEMAĞACI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:13 13-03-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : HACI MEHMETLİ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:13 13-03-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : MAHMUTSEYDİ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:14 13-03-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : DEREKÖY MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:14 13-03-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : ALANYA-OKURCALAR

Kesintinin Yeri : OKURCALAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:58 13-03-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : GAZIPASA-KAHYALAR

Kesintinin Yeri : Kahlarar Değirmenci Gözü

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:39 13-03-2023

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : OBA

Kesintinin Yeri : ALANYA OBA MAH. CERİTLER SOK.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:39 13-03-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA OBA MAH.

Bulunduğu Belediye : SERIK-KOY

Kesintinin Yeri : ETLER MAH

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:23 13-03-2023

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : ETLER MAH. HAPILLAR MEVKİİ

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : KÜTÜKÇÜ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :17:24 13-03-2023

Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : KÜTÜKÇÜ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :17:36 13-03-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :