ASAT Antalya su kesintisi: 10 Şubat Antalya su kesintisi listesi!
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ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 10 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...
Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 10 Şubat Antalya su kesintisi saatleri...
ANTALYA SU KESİNTİLERİ
Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : BEŞKONAK MAHALLESİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:16 10-02-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : KOPLE
Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : FATİH MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:16 10-02-2023
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : SAĞİRİN MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:17 10-02-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : KOPLE
Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : AYDOĞMUŞ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:46 10-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA YENİKÖY MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:54 10-02-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA YENİKÖY MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA GÖZÜKÜÇÜKLÜ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:05 10-02-2023
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA GÖZÜKÜÇÜKLÜ MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA KIZILCAŞEHİR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:15 10-02-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KIZILCAŞEHİR MAH.
Bulunduğu Belediye : OBA
Kesintinin Yeri : ALANYA OBA MAH. KARAKOCALI CAD.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:17 10-02-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA OBA MAH. KARAKOCALI CAD.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA OBA KARAKOCALI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:17 10-02-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA OBA KARAKOCALI MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-EMISBELENI
Kesintinin Yeri : ALANYA EMİŞBELENİ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:18 10-02-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA EMİŞBELENİ MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-GUZELBAG
Kesintinin Yeri : ALANYA GÜZELBAĞ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:18 10-02-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA GÜZELBAĞ MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA GÖZÜBÜYÜK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:19 10-02-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA GÖZÜBÜYÜK MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA HACIKERİMLER MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:19 10-02-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA HACIKERİMLER MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA KAYABAŞI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:20 10-02-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KAYABAŞI MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA TOSLAK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:20 10-02-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA TOSLAK MAH.
Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : ZAFER MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:21 10-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ZAFER MAH. YEŞİLTEPE MAH.
Bulunduğu Belediye : SERIK
Kesintinin Yeri : AKÇAALAN MAHALLE GENELİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:30 10-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : AKÇAALAN MAHALLE GENELİ
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-TASAGIL
Kesintinin Yeri : TAŞAĞIL MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :12:39 10-02-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : kople
Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : GÜZELOBA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:40 10-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : GÜZELOBA MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KESTEL
Kesintinin Yeri : ALANYA KESTEL MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:04 10-02-2023
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KESTEL MAH.
Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : GÜNEŞ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:40 10-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : ALTINTAŞ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:47 10-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-KOY
Kesintinin Yeri : BELEN MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:00 10-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : Maysıra Mevki
Bulunduğu Belediye : VARSAK BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : ALTI AYAK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:33 10-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : DİKMEN MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:06 10-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : ALANYA-AVSALLAR
Kesintinin Yeri : ALANYA AVSALLAR MAH. KONAK CAD.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:26 10-02-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA AVSALLAR MAH.