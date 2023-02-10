ASAT Antalya su kesintisi: 10 Şubat Antalya su kesintisi listesi!

ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 10 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...

Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 10 Şubat Antalya su kesintisi saatleri...

ANTALYA SU KESİNTİLERİ

Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : BEŞKONAK MAHALLESİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:16 10-02-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : KOPLE

Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : FATİH MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:16 10-02-2023

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : SAĞİRİN MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:17 10-02-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : KOPLE

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : AYDOĞMUŞ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:46 10-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA YENİKÖY MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:54 10-02-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA YENİKÖY MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA GÖZÜKÜÇÜKLÜ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:05 10-02-2023

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA GÖZÜKÜÇÜKLÜ MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA KIZILCAŞEHİR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:15 10-02-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KIZILCAŞEHİR MAH.

Bulunduğu Belediye : OBA

Kesintinin Yeri : ALANYA OBA MAH. KARAKOCALI CAD.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:17 10-02-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA OBA MAH. KARAKOCALI CAD.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA OBA KARAKOCALI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:17 10-02-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA OBA KARAKOCALI MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-EMISBELENI

Kesintinin Yeri : ALANYA EMİŞBELENİ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:18 10-02-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA EMİŞBELENİ MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-GUZELBAG

Kesintinin Yeri : ALANYA GÜZELBAĞ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:18 10-02-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA GÜZELBAĞ MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA GÖZÜBÜYÜK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:19 10-02-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA GÖZÜBÜYÜK MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA HACIKERİMLER MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:19 10-02-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA HACIKERİMLER MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA KAYABAŞI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:20 10-02-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KAYABAŞI MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA TOSLAK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:20 10-02-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA TOSLAK MAH.

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ZAFER MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:21 10-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ZAFER MAH. YEŞİLTEPE MAH.

Bulunduğu Belediye : SERIK

Kesintinin Yeri : AKÇAALAN MAHALLE GENELİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:30 10-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : AKÇAALAN MAHALLE GENELİ

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-TASAGIL

Kesintinin Yeri : TAŞAĞIL MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :12:39 10-02-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : kople

Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : GÜZELOBA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:40 10-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : GÜZELOBA MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KESTEL

Kesintinin Yeri : ALANYA KESTEL MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:04 10-02-2023

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KESTEL MAH.

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : GÜNEŞ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:40 10-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ALTINTAŞ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:47 10-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-KOY

Kesintinin Yeri : BELEN MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:00 10-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : Maysıra Mevki

Bulunduğu Belediye : VARSAK BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ALTI AYAK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:33 10-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : DİKMEN MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:06 10-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : ALANYA-AVSALLAR

Kesintinin Yeri : ALANYA AVSALLAR MAH. KONAK CAD.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:26 10-02-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA AVSALLAR MAH.