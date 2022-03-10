ASAT Antalya su kesintisi: 10 Mart 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!

ANTALYA (Haberler.com) - Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 10Mart Perşembe günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 10Mart Antalya su kesintisi saatleri...

10MART ANTALYA SU KESİNTİLERİ

Bulunduğu Belediye : FINIKE-SAHILKENT

Kesintinin Yeri : KUM MAH

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:44 09-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : KUM MAH GENELİ

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Bulunduğu Belediye : KAŞ-KÖY

Kesintinin Yeri : AKLAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:03 09-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-SARILAR

Kesintinin Yeri : SANAYİ BÖLGESİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:27 09-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : ÖGER TUR KARŞISI

Kesinti Başlangıç Tarihi :17:14 09-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : OBA

Kesintinin Yeri : ALANYA OBA MAH. ÇARŞAMBA CAD.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:43 10-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA OBA MAH.

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