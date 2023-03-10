ASAT Antalya su kesintisi: 10-11 Mart Antalya su kesintisi listesi!
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ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 11 Mart Ankara su kesintisi saatleri...
Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 11 Mart Antalya su kesintisi saatleri...
ANTALYA SU KESİNTİLERİ
Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Bulunduğu Belediye : SERIK
Kesintinin Yeri : SERİK TÜM MAHALLELERİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:22 09-03-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : KÜRÜŞ-AKÇAALAN-YENİ MAH. CUMHURİYET- BELPINAR- MERKEZ- ORTA MAH- GEDİK- KÖKEZ
Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : HACIALİLER MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :23:31 09-03-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA YAYLALI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:08 10-03-2023
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA YAYLALI MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-MAHMUTLAR
Kesintinin Yeri : ALANYA MAHMUTLAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:55 10-03-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA MAHMUTLAR MAH.
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT
Kesintinin Yeri : ÇAĞLAYAN MAHALLESİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:00 10-03-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA ELİKESİK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:24 10-03-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA ELİKESİK MAH.
Bulunduğu Belediye : DOSEMEALTI-EKSILI
Kesintinin Yeri : EKŞİLİ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:19 10-03-2023
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler : EKŞİLİ MAH.
Bulunduğu Belediye : KAŞ-KÖY
Kesintinin Yeri : AGULLU MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:41 10-03-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : BAYINDIR MAH ÜST KESİMLERİ
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-EVRENSEKI
Kesintinin Yeri : EVRENSEKİ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:23 10-03-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT
Kesintinin Yeri : PERŞEMBE PAZAR CİVARI
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:44 10-03-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : YENİKÖY MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:55 10-03-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : YENİKÖY MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA
Kesintinin Yeri : ALANYA DİNEK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:18 10-03-2023
Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA DİNEK MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA
Kesintinin Yeri : ALANYA HACIMEHMETLİ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:19 10-03-2023
Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA HACIMEHMETLİ MAH.