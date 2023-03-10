ASAT Antalya su kesintisi: 10-11 Mart Antalya su kesintisi listesi!

ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 11 Mart Ankara su kesintisi saatleri...

Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 11 Mart Antalya su kesintisi saatleri...

ANTALYA SU KESİNTİLERİ

Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Bulunduğu Belediye : SERIK

Kesintinin Yeri : SERİK TÜM MAHALLELERİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:22 09-03-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : KÜRÜŞ-AKÇAALAN-YENİ MAH. CUMHURİYET- BELPINAR- MERKEZ- ORTA MAH- GEDİK- KÖKEZ

Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : HACIALİLER MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :23:31 09-03-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA YAYLALI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:08 10-03-2023

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA YAYLALI MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-MAHMUTLAR

Kesintinin Yeri : ALANYA MAHMUTLAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:55 10-03-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA MAHMUTLAR MAH.

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT

Kesintinin Yeri : ÇAĞLAYAN MAHALLESİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:00 10-03-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA ELİKESİK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:24 10-03-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA ELİKESİK MAH.

Bulunduğu Belediye : DOSEMEALTI-EKSILI

Kesintinin Yeri : EKŞİLİ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:19 10-03-2023

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler : EKŞİLİ MAH.

Bulunduğu Belediye : KAŞ-KÖY

Kesintinin Yeri : AGULLU MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:41 10-03-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : BAYINDIR MAH ÜST KESİMLERİ

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-EVRENSEKI

Kesintinin Yeri : EVRENSEKİ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:23 10-03-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT

Kesintinin Yeri : PERŞEMBE PAZAR CİVARI

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:44 10-03-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : YENİKÖY MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:55 10-03-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : YENİKÖY MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : ALANYA DİNEK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:18 10-03-2023

Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA DİNEK MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : ALANYA HACIMEHMETLİ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:19 10-03-2023

Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA HACIMEHMETLİ MAH.