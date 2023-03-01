ASAT Antalya su kesintisi: 1-2 Mart Antalya su kesintisi listesi!
Gündem Haberleri
ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 2 Mart Ankara su kesintisi saatleri...
Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 2 Mart Antalya su kesintisi saatleri...
ANTALYA SU KESİNTİLERİ
Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Bulunduğu Belediye : DOSEMEALTI-EKSILI
Kesintinin Yeri : EKŞİLİ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:09 01-03-2023
Kesintinin Nedeni : Scada Çalışması
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : ÇIPLAKLI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:31 01-03-2023
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA İMAMLI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:48 01-03-2023
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA İMAMLI MAH.
Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : ERENKÖY MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:50 01-03-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : KALEMLER MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:05 01-03-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : KAŞ-KÖY
Kesintinin Yeri : S.KILINÇLI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:08 01-03-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA KAYABAŞI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:22 01-03-2023
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KAYABAŞI MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA HACIKERİMLER MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:23 01-03-2023
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA HACIKERİMLER MAH.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-AVSALLAR
Kesintinin Yeri : AVSALLAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:38 01-03-2023
Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : DOSEMEALTI-BAGDEMAGACI
Kesintinin Yeri : BADEMAĞACI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:41 01-03-2023
Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı
Kesintiden Etkilenen Yerler : BADEMAĞACI MAH.
Bulunduğu Belediye : KUMLUCA
Kesintinin Yeri : YENİ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:51 01-03-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : kaya sk, torunlar sk, özer sk
Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : 10033
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:54 01-03-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA GÖZÜKÜÇÜKLÜ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:58 01-03-2023
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA GÖZÜKÜÇÜKLÜ MAH.
Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : GÜZELOBA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:17 01-03-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :