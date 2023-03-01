ASAT Antalya su kesintisi: 1-2 Mart Antalya su kesintisi listesi!

ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 2 Mart Ankara su kesintisi saatleri...

Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 2 Mart Antalya su kesintisi saatleri...

ANTALYA SU KESİNTİLERİ

Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Bulunduğu Belediye : DOSEMEALTI-EKSILI

Kesintinin Yeri : EKŞİLİ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:09 01-03-2023

Kesintinin Nedeni : Scada Çalışması

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ÇIPLAKLI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:31 01-03-2023

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA İMAMLI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:48 01-03-2023

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA İMAMLI MAH.

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ERENKÖY MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:50 01-03-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : KALEMLER MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:05 01-03-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : KAŞ-KÖY

Kesintinin Yeri : S.KILINÇLI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:08 01-03-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA KAYABAŞI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:22 01-03-2023

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KAYABAŞI MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA HACIKERİMLER MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:23 01-03-2023

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA HACIKERİMLER MAH.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-AVSALLAR

Kesintinin Yeri : AVSALLAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:38 01-03-2023

Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : DOSEMEALTI-BAGDEMAGACI

Kesintinin Yeri : BADEMAĞACI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:41 01-03-2023

Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı

Kesintiden Etkilenen Yerler : BADEMAĞACI MAH.

Bulunduğu Belediye : KUMLUCA

Kesintinin Yeri : YENİ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:51 01-03-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : kaya sk, torunlar sk, özer sk

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : 10033

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:54 01-03-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA GÖZÜKÜÇÜKLÜ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:58 01-03-2023

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA GÖZÜKÜÇÜKLÜ MAH.

Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : GÜZELOBA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:17 01-03-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :