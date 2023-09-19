ASAT, Antalya'da Yağmur Suyu Hatlarını Temizliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri, yağmur suyu toplayıcı hatlarının bakımı ve temizliği için çalışma yapıyor. Yaklaşık 2 bin kilometrelik kanalizasyon hattı ve 600 kilometrelik yağmur suyu toplayıcı hattında temizleme çalışmaları gerçekleştiren ekipler, vatandaşların da daha dikkatli olmalarını istiyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri Antalya'da yağmur suyu toplayıcı hatlarının bakımı ve temizliği için titiz bir çalışma yürütüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri kış ayları başlamadan, çeşitli nedenlerden dolayı tıkanan yağmur suyu hatlarında temizlik çalışmalarına başladı. Antalya genelinde yaklaşık 2 bin kilometrelik kanalizasyon hattı ve 600 kilometrelik yağmur suyu toplayıcı hattında temizleme çalışmalarına başlayan ASAT ekipleri ilk aşamada toplamda 100 km uzunluğunda ana arter ve bulvarlara temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

35 PERSONEL ARALIKSIZ ÇALIŞIYOR

ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri sahada aralıksız bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Tıkanan ve tıkanma ihtimali olan yağmur suyu hatlarında temizleme çalıştırması gerçekleştiren ekipler merkezde ilk olarak trafiğin aksamaması için alt geçitlerde bulunan hatlarda gece çalışması yaparak çalışmalara başladı.

VATANDAŞLARIN DAHA DİKKATLİ OLMASI GEREKİYOR

Kanalizasyon Bakım Onarım ve İşletme Şube Müdürü İsmail Sercan Şenel, vatandaşların yağmur suyu hatlarının tıkanmaması için daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak" Mazgallarda karşılaştığımız en büyük problemimiz pet şişeler, kutu içecek şişeleri, cam şişeler vb. maddeler bunlar hatların en büyük tıkanma nedenleri. Vatandaşlardan temennimiz bu çöpleri çöp kovalarına atarak bize yardımcı olmaları. Gösterilen hassasiyet hem denizlerimizin temiz kalması açısından hem de yağışlı havalarda daha az ihbarla mücadele etmemiz açısından bizlere çok büyük bir şekilde geri dönüş sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.