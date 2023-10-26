Asansörlerde güvenlik amacıyla kullanılan etiket renkleri gündemde yoğun şekilde araştırılıyor. Asansörün güvenli olup olmadığını gösteren yönergelerden birisi etikettir. Asansörlerde rutin bakım sonrası yeşil, mavi, sarı, kırmızı etiketler kullanılmaktadır. Peki, asansör etiket renkleri nelerdir? Asansör yeşil, mavi, sarı, kırmızı etiket ne demek?

Asansör sistemlerinde kullanılan ve güvenlik göstergesi olarak kabul edilen etiket renkleri nelerdir? Alanında uzman isimler tarafından yapılan asansör bakımları sonucunda etiketler kullanılıyor. Etiketler asansörün durumu hakkında bilgi veriyor. Peki, asansör etiket renkleri nelerdir? Asansör yeşil, mavi, sarı, kırmızı etiket ne demek?

ASANSÖR ETİKET RENKLERİ NELERDİR?

Sürekli kullandığınız asansörlerin rengi olup olmadığını kontrol edin. Periyodik kontrolü yapılan her asansöre; kırmızı, yeşil, mavi ve sarı renkli etiketler yapıştırılıyor.

ASANSÖRDE KIRMIZI ETİKET NE DEMEK?

Can ve mal güvenliğiniz için yüksek risk tespit edilen asansör anlamına gelmiştir. Arızanın kısa zamanda giderilmesi gerekmektedir.30 gün içinde uygunsuzluğu giderilmelidir ve tekrar kontrol edilir. Eğer sorun giderilmez ise, asansör bağlı bulunduğu ilçenin belediyesine bildirilir ve mühürlenerek kapatılır.

ASANSÖRDE SARI ETİKET NE DEMEK?

Denetimler sonucunda can ve mal güvenliği için sorun teşkil eden asansörlere yapıştırılır. İlgili bina yönetimine bildirilir ve 60 gün içinde sorunların giderilmesi istenir.

ASANSÖRDE MAVİ ETİKET NE DEMEK?

Can ve mal güvenliği için hafif kusur oluşturacak asansörlere yapıştırılır. 12 ay içinde aksaklıkların giderilmesi gerekmektedir.

ASANSÖRDE YEŞİL ETİKET NE DEMEK?

Can ve mal güvenliğiniz için hiçbir risk taşımayan ve uygun olan asansörlere yapıştırılan bir etiket türüdür.

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